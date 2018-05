Amici | non esce nessuno | vince Irama | tutti in finale

Amici - Lella Costa cacciata? "Non è stata Maria perché voleva farlo lei" : Lella Costa è stata cacciata da Amici? Maria De Filippi avrebbe commesso il fattaccio, per molti anni il pubblico è rimasto convinto, o almeno dubbioso, del fatto che la moglie di Maurizio Costanzo avesse preso in mano il timone del talk show cacciando Lella Costa, la prima conduttrice di Amici. Attenzione, però, a non fare confusione: non ci riferiamo assolutamente al talent show che va in onda da anni e anni su Canale 5 e che oggi è conosciuto ...

Un'amatissima coppia di Amici si è lasciata : i fan non ci credono ancora! : Elodie e Lele si sono lasciati, di nuovo! Stavolta sarà definitivo? Chi può saperlo, questi due cantanti di Amici ci hanno già sorpresi altre volte con le loro scelte in campo sentimentale e non ci sentiamo di escludere che possa succedere ancora. A maggior ragione se pensiamo che per il momento si tratta di un pettegolezzo: Elodie e Lele si sarebbero lasciati, secondo molti, e gli indizi starebbero nell'assenza di fotografie insieme sui social ...

”Riecco Elodie e Lele”. Come sono diventati i fidanzatini di Amici. Dopo l’oblio mediatico si torna a parlare di loro - e non sono belle notizie : Si sono conosciuti e innamorati nella scuola di ”Amici” di Maria De Filippi. Elodie due ex allievi e cantanti di Amici sembrano essere arrivati ad una rottura definitiva. Elodie e Lele sono due dei concorrenti, della quindicesima edizione del talent-show di Canale 5, più amati dai telespettatori italiani. A quanto pare, la loro storia d’amore che ha fatto sognare innumerevoli fan è finita. Anche lo scorso anno la relazione tra ...

Amici - Lella Costa cacciata? "Non è stata Maria perché voleva farlo lei" : Lella Costa è stata cacciata da Amici? Maria De Filippi avrebbe commesso il fattaccio, per molti anni il pubblico è rimasto convinto, o almeno dubbioso, del fatto che la moglie di Maurizio Costanzo avesse preso in mano il timone del talk show cacciando Lella Costa, la prima conduttrice di Amici. Attenzione, però, a non fare confusione: non ci riferiamo assolutamente al talent show che va in onda da anni e anni su Canale 5 e che oggi è conosciuto ...

Amici 17 - nessun eliminato : il programma si allunga di una puntata. Parterre di ospiti - da Sophia Loren a Ornella Vanoni : “Ci sono dei problemi tecnici, la serata potrebbe saltare qui. Può essere che ce ne andiamo tutti a casa e ciao ciao”. Erano le 22.45 circa quando il segnale che permetteva di vedere Amici 17 è saltato: un blackout, probabilmente. Il programma di Canale 5 per otto lunghi minuti non è andato in onda e ha mostrato al pubblico schermate nere, pubblicità a iosa e bumper a ripetizione. Solo una volta risolto il problema, la padrona di casa Maria De ...

Amici - non esce nessuno : vince Irama - tutti in finale : La semifinale di Amici di Maria De Filippi si chiude con un nulla di fatto, vince Irama e la sfida tra Emma ed Einar finisce in pareggio quindi non esce nessuno. Sabato 2 giugno la finale sarà a 5 con ...

Amici 18 - non esce nessuno - vince Irama - tutti in finale : La semifinale di Amici di Maria De Filippi si chiude con un nulla di fatto, vince Irama e la sfida tra Emma ed Einar finisce in pareggio quindi non esce nessuno. Sabato 2 giugno la finale sarà a 5 con ...

Amici 17 – Il Serale – Ottava puntata del 27 maggio 2018 – Ospiti Fracci - Vanoni - Paoli - D’Alessio - Annalisa e Riki : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la settima puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta; la direzione artistica è affidata a Luca Tommassini, che ha preso il posto di Giuliano Peparini dopo quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà i successori di Riki nel canto e di Andres Muller nel ballo, vincitori della scorsa edizione ...

Problemi tecnici ad Amici - Maria De Filippi : 'Forse a un certo punto non ci vedrete più' : Un blocco pubblicitario decisamente troppo lungo ha messo in allarme i fan di Amici di Maria De Filippi. E' successo pochi minuti fa quando la semifinale del talent di canale 5 sembrava non volesse ...

Problemi tecnici ad Amici - Maria De Filippi : «Forse a un certo punto non ci vedrete più» : Un blocco pubblicitario decisamente troppo lungo ha messo in allarme i fan di Amici di Maria De Filippi. E' successo pochi minuti fa quando la semifinale del talent di canale 5 sembrava non volesse ...

Irama Vs Lauren ad Amici 17 : Ornella Vanoni e Christian de Sica aprono la semifinale : E’ stata la mitica Sofia Loren ad aprire questa semifinale di Amici 17. Dopo un lungo filmato andato in onda per mettere insieme la lunga carriera dell’attrice, lei entra in studio emozionata e al fianco di Maria De Filippi e poi occupa il posto al fianco di Giulia Michelini che la accoglie quasi con le lacrime agli occhi. Irama VS Lauren AD Amici 17 La serata inizia all’insegna dell’emozione e la conduttrice non può far ...

Amici 17 - Ornella Vanoni duetta con Irama : «Spero di portarti fortuna» : Ornella Vanoni è il secondo super ospite della semifinale di Amici dopo l'ingresso della bellissima Sophia Loren. La cantante milanese si è esibita insieme ad Einar sulle note de 'L'Appuntamento' , ma ...

ORNELLA VANONI E IRAMA - DUETTO AD Amici 2018/ Problemi nell'esibizione e piccolo imbarazzo durante la diretta : ORNELLA VANONI è tra i protagonisti dell'ottava puntata del serale di AMICI 2018: questa sera, infatti, raggiungerà il talent di Maria De Filippi per duettare con IRAMA, il cantante che...(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:28:00 GMT)

Ornella Vanoni e Irama - duetto ad Amici 2018/ Avevo una grande cicatrice sul collo - usavo il corpo come scudo : Ornella Vanoni è tra i protagonisti dell'ottava puntata del serale di Amici 2018: questa sera, infatti, raggiungerà il talent di Maria De Filippi per duettare con Irama, il cantante che...(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:00:00 GMT)