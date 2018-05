Amici 2018 | la finale slitta a domenica 10 giugno? Chi saranno i finalisti?

Amici 2018 si allunga : la finale domenica 10 giugno : Amici 2018 Non solo il Grande Fratello. Se la finale del reality di Barbara D’Urso viene anticipata a lunedì 4 giugno, anche Amici – che si allunga di una puntata rispetto a quanto programmato inizialmente – cambia il giorno di messa in onda. Così come successo la scorsa settimana, con lo spostamento forzato dovuto alla finale di Champions League Real Madrid-Liverpool trasmessa da Canale 5, il Serale di Amici 2018 abbandona ...

Amici 2018 semifinale domenica 27 maggio : eliminati e ospiti della penultima puntata : Eravate in attesa delle anticipazioni di Amici 2018 sulla semifinale? domenica 27 maggio avremo grandi ospiti, tanti ospiti, ma l'attesa è riservata a eliminati e finalisti! Manca poco più di una settimana alla finale della 17esima edizione e il pubblico è curioso di sapere chi arriverà all'ultima puntata, soprattutto perché dispiacerà molto per l'unico concorrente che non ci arriverà, e che sarà quindi l'eliminato della semifinale di Amici ...

Animali - estate 2018 : ecco come prendersi cura degli Amici a 4 zampe durante la bella stagione : Lega Nazionale per la Difesa del Cane ripropone alcuni importanti consigli per prendersi cura al meglio degli amici a 4 zampe durante la bella stagione. Semplici regole per garantire una estate serena anche per loro. Che andiate al mare, in montagna o restiate in città, è importante prendere tutte le precauzioni necessarie affinché la bella stagione sia spensierata e piacevole anche per i nostri amici Animali. ecco quindi i consigli di Lega ...

Rimandata la finale di Amici 2018 - ufficiale la data della semifinale a giugno : a quando le ultime 2 puntate del serale? : È stata Rimandata la finale di Amici 2018. La nuova data della semifinale (penultima puntata) del programma TV di Canale 5 è stata comunicata oggi: si terrà domenica 3 giugno. Inizialmente in programma per sabato 2 giugno 2018, per un totale di 9 appuntamenti della fase serale complessivamente, è stato confermato che la puntata conclusiva del programma slitterà di qualche giorno. Il 2 giugno, Amici di Maria De Filippi non andrà in onda su ...

NATI CON LA CAmiciA/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi - 29 maggio 2018) : NATI con la CAMICIA, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill, alla regia Enzo Barboni. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:44:00 GMT)

BIONDO / L'amore per Emma Muscat e le polemiche : "Il pubblico mi apprezza per quello che sono" (Amici 2018) : BIONDO, ultimo concorrente eliminato ad Amici 2018, racconta in un'intervista esclusiva il suo percorso, i progetti per il futuro e L'amore per Emma Muscat.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:03:00 GMT)

Amici 2018 SERALE/ Ed. 17 : sorpresa speciale per Emma - applausi per Einar : AMICI 2018 SERALE, ed. 17: sorpresa speciale per Emma Muscat che trascorre del tempo con la madre. Tanti applausi per Einar Ortiz, sarà il vincitore a sorpresa?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:45:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 28 maggio. Einar sbotta contro Emma e Irama : «Mi girano le palle che vincono sempre loro» : Einar - Amici 2018 L’ottava puntata del Serale di Amici 2018 si è chiusa con il pareggio nella sfida diretta tra Emma ed Einar. Un risultato che ha permesso ad entrambi di continuare l’avventura nel programma, arrivato ormai alle battute finali. Ecco cosa è successo subito dopo la diretta di ieri. Amici 2018, daytime 28 maggio | Squadra Bianca: la soddisfazione di Emma Nella Squadra Bianca sono rimasti i cantanti Emma Muscat e ...

Amici SERALE 2018 - EMMA E EINAR SALVI/ Tutti ammessi alla finale : sul web è polemica per la sfida diretta : Ecco cosa è accaduto durante la semifinale di AMICI 2018: nessun eliminato e cinque finalisti. Si giocano la vittoria Carmen, Irama, Lauren, EMMA ed EINAR. (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:12:00 GMT)

Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018? "Una fortuna incontrarla" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018? La risposta è assolutamente sì, dalle ultime dichiarazioni del cantante è evidente che tra i due sia nato un sentimento sincero e ne abbiamo avuto la prova nel daytime di ieri, 24 maggio, quando Biondo ha fatto una sorpresa a Emma in casetta; la ragazza era molto scoraggiata, per cui le serviva un incoraggiamento per questi ultimi giorni nella scuola di Amici e per questo è arrivato Biondo, ...

FINALISTI Amici 2018/ Ed. 17 : Lauren la prima eliminata nella finale? : FINALISTI AMICI 2018, ed. 17: Irama, Emma Muscat e Carmen Ferreri sono i favoriti per la vittoria secondo le quote degli scommettitori. Einar Ortiz e Lauren Celentano sono gli outsider.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:29:00 GMT)

Ascolti tv 27 maggio 2018 : vince Amici - testa a testa tra Fazio e Giletti : Ascolti tv 27 maggio 2018: ieri sera Amici Serale visto da 3,8 milioni di spettatori Amici va in onda di domenica e questi sono i risultati. Secondo gli Ascolti tv del 27 maggio 2018, ieri sera a seguire l’ottava puntata serale sono stati in media 3 milioni 811 mila telespettatori, pari al 20,2%. Il picco di […] L'articolo Ascolti tv 27 maggio 2018: vince Amici, testa a testa tra Fazio e Giletti proviene da Gossip e Tv.

Amici 2018 - ottava puntata serale : vince Irama - Emma ed Einar salvi! : La puntata della semifinale del talent di Maria De Filippi è stata costellata dalle sfide tra le due squadre e da tanti ospiti del panorama musicale nazionale, da Ornella Vanoni a Gigi D’Alessio, ma la superospite d’eccezione è stata Sophia Loren. Scopriamo i momenti più caldi della diretta! La serata si è colorata di glamour con l’ingresso in studio dell’attrice e premio Oscar Sophia Loren, indimenticabile icona del cinema italiano. Accolta ...