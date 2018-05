: ? E' iniziata l'amichevole #Under21 ?? #FranciaItalia ???? ????! Gli 11 #Azzurrini in campo: #Montipò; #Calabria,… - Vivo_Azzurro : ? E' iniziata l'amichevole #Under21 ?? #FranciaItalia ???? ????! Gli 11 #Azzurrini in campo: #Montipò; #Calabria,… - Vivo_Azzurro : #Under21 ?? Amichevole: #Francia vs #Italia ???? ???? ?? Stade #LéoLagrange - #Besançon ?? Tv: #RaiDue, oggi alle ore 21.… - Vivo_Azzurro : #Under21 ?? Amichevole: #Portogallo vs #Italia ???????? ?? Stadio ‘A. Coimbra Da Mota’ - #Estoril ?? Tv: #RaiDue, oggi al… -

Pari 1-1 fraina Besançon sulla strada per Euro2019 (ospitato nel nostro Paese). Avvio molto lento degli azzurrini.Difesa passiva quando (12') Bamba crossa da destra per la comoda girata di testa del solitario Dembelé.avanti e tambureggiante. Montipò salva due volte su Dembelé. A fine frazione si sveglia l', con Bonazzoli che sfiora il palo in diagonale.Ripresa più convintaScamacca impegna Bernardini. Al 76' Capone (entrato da 22 secondi) colpisce a giro da centroarea e agguanta il pari.(Di martedì 29 maggio 2018)