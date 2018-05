Amichevole | Messico-Galles 0-0

Pronostico Messico vs Galles - Amichevole Internazionale 29-5-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale , Analisi e Pronostico di Messico - Galles , Martedì 29 Maggio 2018. Tante le assenze per Osorio e Giggs. Messico – Galles martedì 29 maggio. Il Rose Bowl di Pasadena ospiterà l’ Amichevole Internazionale tra Messico e Galles . La nazionale messicana, a differenza di quella Galles e eliminata nei gironi di qualificazione da Serbia e Repubblica d’Irlanda, parteciperà alla Coppa del Mondo. El Tricolor ...

Amichevole - Croazia-Messico 1-0 : La Croazia ha sconfitto il Messico per 1-0 in un’ Amichevole giocata nella notte ad Arlington, in Texas. La sfida è stata decisa da un rigore trasformato al 62′ da Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona. (AdnKronos) L'articolo Amichevole , Croazia-Messico 1-0 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Probabili Formazioni Messico-Croazia - Amichevole 28-03-2018 : Ad Arlington, in Texas, va in scena l’Amichevole Messico-Croazia, gara in programma per Mercoledì 28 marzo alle ore 3.30. Entrambe le Formazioni vogliono preparare al meglio il mondiale, anche se nelle ultime ore il tecnico del Messico Juan Carlos Osorio ha espresso un po’ di malessere per la decisione degli avversari di fare a meno di 6 pezzi pregiati per la sfida. “Volevo confrontarmi con un dei migliori team nel mondo ...