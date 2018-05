Ambiente | la Grande Barriera Corallina è sopravvissuta a 5 eventi di mortali in 30mila

La grande finanza contro le oil gas company : 'Non fate abbastanza per l'Ambiente' : Sessanta grandi gestori e fondi di investimento hanno scritto una lettera in cui chiedono alle compagnie attive nel settore idrocarburi di adeguare le loro iniziative agli accordi di Parigi sul ...

Ambiente : nelle acque dell’Oman sta crescendo una pericolosa “zona morta” già più grande della Scozia : Un nuovo studio dell’University of East Anglia (UEA) ha confermato una drastica riduzione dell’ossigeno nel Golfo di Oman. La “zona morta” è stata confermata da robot sottomarini chiamati Seagliders, che sono stati in grado di raccogliere dati in aree prima inaccessibili a causa della pirateria e di tensioni geopolitiche. I robot hanno più o meno le dimensioni di un piccolo palombaro ma possono raggiungere profondità di oltre 1.000 metri e ...

Sicilia : Trizzino (M5S) - assunzioni Arpa grande vittoria per Ambiente : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - “Da anni finalmente una norma di giustizia a tutela dell’ambiente, grazie alla quale verranno aperti i concorsi pubblici per il reclutamento di nuovo personale qualificato all’interno dell’agenzia per l’ambiente Arpa. Una volta tanto i giovani laureati, non dovranno sc

Giornata della Terra - anche a Messina un grande evento per l’Ambiente : Domani 22 aprile 2018 è la Giornata della Terra. Le Nazioni Unite la celebrano (in inglese Earth Day) ed è il nome usato per indicare il giorno per la salvaguardia del Pianeta Terra. Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra e come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di ...

Ambiente : stress da calore - morto un terzo della Grande Barriera Corallina australiana : Secondo una ricerca internazionale pubblicata su Nature, condotta da Terry Hughes, direttore dell’ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, i coralli della Grande Barriera Corallina australiana hanno una tolleranza allo stress da calore più bassa rispetto a quanto ritenuto finora e ciò contribuisce a cambiamenti permanenti nel mix di specie in alcune aree incontaminate. Lo studio ha indagato sulla connessione fra il livello di ...