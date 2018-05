Ambiente | dal Cdm l’ok al dl sulle riduzioni delle emissioni

Festival CinemAmbiente : la 21esima edizione a Torino dal 31 maggio al 5 giugno - Festival - : Tra i temi dell'edizione 21 del Festival ci sono il rapporto tra uomo, scienza e tecnologia; la sostenibilità e i cambiamenti; ma anche l'informazione e la comunicazione, la salute, i diritti dei ...

Ambiente - fondali Isole Tremiti : due borse di studio : Due borse di studio per sviluppare un progetto di ricerca con cui sviluppare una tesi sperimentale sulla biologia marina delle Isole Tremiti sono state istituite dall’Associazione “Marlin Tremiti”,in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari e il brand territoriale “Gargano e Daunia”. La borsa di studio permetterà a due candidati, selezionati tramite concorso, di essere ospitati presso la struttura ...

Ambiente & Salute : la dieta mediterranea ci protegge dall’inquinamento : Secondo una ricerca condotta presso la New York University e presentata nell’ambito del meeting dell’American Thoracic Society, la dieta mediterranea protegge dagli effetti dell’inquinamento: attenuerebbe infatti gli effetti negativi dello smog sulla Salute, come ad esempio l’aumento di mortalità per cause cardiovascolari. Lo studio ha coinvolto per 17 anni 548.699 persone, di età media 62 anni: il campione è stato diviso ...

Dalle Hawaii ai Caraibi : vietate le creme solari dannose per l'Ambiente : ... in termini di protezioni solari, in altre parti del mondo. Già oggi in diversi parchi e riserve, come quelle della Riviera Maya del Messico, le creme solari non biodegradabili non sono permesse. ...

Inquinamento - LegAmbiente : “Il Lago di Como minacciato dalle microplastiche” : Il Lago di Como è minacciato dalla presenza di microplastiche. L’allarme arriva dai dati dei monitoraggi scientifici sulla qualità dell’acqua di cui si è parlato oggi a Como nel convegno “Como città d’acqua”, organizzato dal circolo locale di Legambiente. Il presidente del circolo, Chiara Bedetti, ha sottolineato che “l’intento è di avviare una riflessione di ampio respiro sul rapporto della città con il ...

Ambiente : la Regione Lazio aderisce alla Settimana europea dei parchi dal 18 al 27 maggio : La Regione Lazio aderisce con i suoi parchi alla Settimana europea dei parchi in programma dal 18 al 27 maggio. L’iniziativa è nata per celebrare il giorno in cui venne istituito in Svezia il primo parco europeo, il 24 maggio 1909. Decine le attività in programma per diffondere la conoscenza della rete di aree protette laziali di grande pregio paesaggistico e di alto valore ambientale, importantissime nella conservazione e nel riequilibrio della ...

Ambiente - Liguria : dalla Regione 2 - 3 mln per la prevenzione idrogeologica : La Giunta della Regione Liguria ha deliberato l’assegnazione di 2,3 milioni di fondi regionali di Protezione Civile a 13 Comuni per interventi su infrastrutture danneggiate o ammalorate. “Con questo stanziamento crediamo di dare una risposta importante a quei territori che non hanno potuto avere finanziamenti legati agli stati di emergenza, perche’ danneggiati durante episodi che non vi erano ricompresi”, ha spiegato ...

Ambiente - api e uomo : se ne parla a Cividale : Proseguono gli appuntamenti di Maggio Scienza - La natura, l'Ambiente e la salute: le nuove sfide sociali - In ricordo di Franco Quadrifoglio, alla Somsi di Cividale del Friuli che, ancora una volta, offre all'intera comunità, nello ...

Cesano Boscone - Festa dell'Ambiente dall'11 al 13 maggio : Alighieri 47, si terrà 'Scienza in Villa' con gli esperimenti degli studenti degli istituti comprensivi Alessandrini e Da Vinci e dei piccoli della scuola dell'infanzia Maria Bambina. Sarà presente ...

Ambiente - Toscana : tutela dell’acqua dall’inquinamento - via libera alla legge : Nuovo intervento normativo in tema di tutela delle acque da inquinamento, in particolare nella parte relativa agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati nei quali siano convogliate anche acque reflue industriali. La Regione Toscana ha predisposto un testo per equiparare i limiti di emissione imposti dalla normativa nazionale per gli impianti superiori ai 2mila abitanti equivalenti. Come illustrato in Aula dal presidente della commissione ...

Ambiente - la Regione stanzia tre milioni nel 2018 per bonificare le aziende dall'amianto : Un ruolo importante è stato svolto dalle numerose iniziative regionali di finanziamento destinate sia al mondo produttivo che alle pubbliche amministrazioni. Negli ultimi 15 anni la Regione , ...

L'arte per lanciare un messaggio di tutela dell'Ambiente dal cuore di Civita di Bagnoregio : Civita, come altri paesi e città in ogni parte del mondo, si sta impegnando per un turismo sostenibile. A differenza però di altre famose attrazioni turistiche, Civita rappresenta un esempio unico ...

Ambiente - WWF : dalla Corte di Giustizia UE arriva lo stop al disboscamento nella foresta di Bialowieza : La Corte di Giustizia europea dell’Unione europea ha emesso “una sentenza definitiva in cui conferma che era illegale aumentare il disboscamento nella foresta di Bialowieza in Polonia“. Per il WWF “la decisione del tribunale è un fatto estremamente positivo“. “La sentenza rappresenta una chiara vittoria per la fauna selvatica europea. La natura non può essere ignorata e nemmeno la legge dell’UE. Ora il ministro ...

Ambiente : un muschio svedese è in grado di eliminare l’arsenico dall’acqua : Una ricerca dell’Università di Stoccolma, pubblicata su “Environmental Pollution”, ha scoperto che un tipo di muschio può eliminare l’80% dell’arsenico dalle acque contaminate in appena un’ora, rendendo l’acqua nuovamente potabile. Il muschio acquatico si chiama Warnstofia fluitans e cresce nel nord della Svezia: in futuro si ipotizza di fare crescere questo muschio in torrenti e altri corsi ...