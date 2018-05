Ambiente | anche droni per tutela litorale della Liguria

Virtus Roma a Roseto per gara-2 : Bucchi - Ambiente caldo di stimolo anche per noi : Roma – Si torna in campo dopo tre giorni di stop per gara-2 del primo turno playout. Con i Roseto Sharks che domani ospiteranno la Virtus Roma al PalaMaggetti alle ore 21.00. In gara-1, vinta 91-83, Roma ha sfruttato sotto canestro la coppia Roberts-Landi (45 punti e 16 rimbalzi in due). Ma ha potuto contare anche su una grande prova di Thomas (25 e 11 rimbalzi) e l’ottima prova in regia di Baldasso (7 assist). Roma cercherà di avere ...

Giornata della Terra - anche a Messina un grande evento per l’Ambiente : Domani 22 aprile 2018 è la Giornata della Terra. Le Nazioni Unite la celebrano (in inglese Earth Day) ed è il nome usato per indicare il giorno per la salvaguardia del Pianeta Terra. Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra e come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di ...

Banche di territorio e responsabilità d'impresa tra Ambiente ed emergenza sociale : ...che conosciamo più direttamente le Banche del territorio rappresentano un esempio di come quei pericoli possono diventare impegno e opportunità per la creazione di valore sostenibile nell'economia ...

Milan - Abbiati : 'Rinnovo Gattuso importante per l'Ambiente. Stasera vincere anche giocando male' : Christian Abbiati, club manager del Milan, ha rilasciato queste parole a Premium Sport prima della gara casalinga contro il Sassuolo: Sul rinnovo di Gattuso: 'E' importante per tutto l'ambiente, dà la certezza che si continuerà su questa strada'. Sulla corsa Champions : 'Oggi è ...

Alea Ambiente e finanziamenti - gli ambientalisti : 'Serve la collaborazione delle banche' : 'Le banche che operano sul territorio diano una risposta piena e convinta al bando per i finanziamenti emesso da Alea, tale da consentire al progetto di cambiamento di decollare ed alla popolazione di ...

Ambiente - progetto Nauticinblu di Marevivo : anche la Sicilia entra a far parte della rete degli istituti nautici italiani : Partirà venerdì 6 aprile in Sicilia, grazie al sostegno del Gruppo Caronte&Tourist, il progetto di educazione ambientale di Marevivo che coinvolge circa 800 studenti degli istituti nautici di alcune regioni italiane. Obiettivo del percorso didattico è far acquisire ai futuri professionisti del mare competenze che vadano al di là del traffico marittimo, della conduzione tecnica e amministrativa della nave e includano la tutela dell’Ambiente e ...

Ambiente - Earth Hour : anche la Regione Abruzzo aderisce all’iniziativa del WWF : La Regione Abruzzo parteciperà all’edizione 2018 di Earth Hour, l’Ora della Terra, l’iniziativa internazionale promossa in tutto il mondo dal WWF per sensibilizzare sul tema dei cambiamenti climatici. Il programma abruzzese di Earth Hour è stato presentato questa mattina a Pescara dal sottosegretario con delega all’Ambiente, Mario Mazzocca, e dal delegato Abruzzo del Wwf Luciano Di Tizio. Domani, sabato 24 marzo, dalle ...

A Chiavari veliste anche per l'Ambiente. : "Il mondo della vela può giocare un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema dell'inquinamento marino da plastiche e iniziative come 'No plastica in mare!' della ...