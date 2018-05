Alle finali Nba giocano sempre gli stessi | tutti hanno uno spettro da raggiungere

Serie B - Red Bull B-Best : via Alle votazioni finali : E c'è spazio anche per un Campione del Mondo come Alberto Gilardino. Il violino suona ancora con la maglia dello Spezia e il suo gol al Cittadella, simile a quello di Van Basten a Euro 88 contro l'...

AMICI SERALE 2018/ Diretta - eliminati e finalisti : tifo Alle stelle per Lauren (Semifinale) : AMICI 2018 SERALE ed.17, Diretta semifinale 27 maggio: chi sono i finalisti e gli eliminati della semifinale? Ospiti Gigi D'Alessio, Ornella Vanoni, Annalisa Riki e Carla Fracci.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 20:00:00 GMT)

Ginnastica - World ChAllenge Cup 2018 : Bartolini ed Edalli conquistano altre Finali a Osijek : A Osijek (Croazia) si è disputata la seconda giornata di qualificazioni per la tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, circuito minore riservato alle singole specialità. TRAVE – L’attesa era tutta per Sanne Wevers ma la Campionessa Olimpica, originariamente inserita in starting list, non si è presentata all’appuntamento. Livello mediamente basso, le migliori sono state le russe Victoria Trykina ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Sport Management ed Ortigia avanzano Alle semifinali per il titolo. Battute Napoli e Savona : Tutto secondo pronostico nelle due gare dei quarti di finale della Serie A1 di Pallanuoto nella Final Six di Siracusa: la Sport Management batte agevolmente il Napoli per 13-4, chiudendo il discorso già nei primi 16 minuti, andando al riposo sul 7-1. I Mastini sfideranno domani alle 18.30 il Brescia, in uno dei confronti più equilibrati ed incerti della post season (nella stagione regolare una vittoria per parte). L’altra sfida, sulla ...

Pallavolo : terzo posto per la formazione sanremese 101 Caffè Mazzu Alle finali regionali Under 14 : Domenica scorsa, al palazzetto dello sport di Pietra Ligure, si sono svolte le finali regionali di Under 14 femminile CSI. La formazione sanremese ' 101 Caffè Mazzu' , dopo aver dominato tutto il campionato a livello territoriale, si era ...

Super Rugby Como femminile È Alle finali nazionali di Coppa Italia : Un poker di vittorie e il primo posto nel raggruppamento di Sondrio al campo sportivo Cerri, che vale il pass per le finali nazionali. Il Rugby Como femminile ha centrato l'obiettivo importante, ...

Internazionali tennis Roma 2018 : le semifinali in diretta LIVE dAlle 15 : Cilic La programmazione del torneo maschile degli Internazionali di Roma, in diretta su Sky Sport SKY SPORT 1 HD sabato 19 maggio alle 15 prima semifinale alle 19.30 seconda semifinale domenica 20 ...

Arco – European Youth Cup - azzurrini impegnati in 3 finali oro e 2 di bronzo [GAlleRY] : Terzo giorno di gare in quel di Rovereto per la 1ª tappa della European Youth Cup: ecco i risultati di giornata Terza giornata di gare a Rovereto per la prima tappa della European Youth Cup, massima competizione giovanile a livello europeo. Dopo i due ori conquistati ieri dai mixed team, l’Italia continua a costruire successi. La giornata di oggi, contrassegnata dal maltempo del pomeriggio che ha fatto interrompere per un’ora i match individuali ...

NBA – Premi individuali stagione 2017-2018 : ecco tutti i finalisti [GAlleRY] : L’NBA ha reso noti i finalisti per i Premi individuali della stagione 2017-2018: ecco i 3 giocatori che si giocheranno i 6 Premi in palio Con la postseason che si avvia verso le fasi finali, è tempo di pensare a chi saranno i possibili vincitori dei Premi individuali della stagione regolare 2017-2018. La NBA ha annunciato i 3 finalisti per le 6 categorie che, come sempre, verranno Premiate: Coach of the Year, Rookie of the Year, Most ...

La Signora prigioniera della regola del "7". Dagli scudetti vinti Alle finali perse a quei "vizi"... : 'Sette', inoltre, sono i vizi capitali che, traslati nel mondo a righe bianche e nere, diventano quasi tutti, come per incanto, virtù: la superbia, in fondo, è strettissima parente e conseguenza dell'...

ATP Madrid : le semifinali LIVE dAlle 16 : L'austriaco, numero 7 del ranking e quinta testa di serie, troverà il sudafricano Kevin Anderson , numero 8 del mondo e settimo favorito del torneo, che ai quarti ha posto fine alla corsa del serbo ...

La-Mulana 2 : il gioco è Alle fasi finali di sviluppo : La-Mulana 2 è quasi giunto alla fine del suo percorso. Come riporta Rockpapershotgun, quasi quattro anni e mezzo dopo la campagna di successo su Kickstarter, il sequel del puzzle-platformer/metroidvania dello studio giapponese Nigoro è oggi entrato ufficialmente nelle fasi finali di sviluppo.Insieme ad un nuovo trailer arriva anche l'annuncio, potremo mettere le mani su La-Mulana 2 quest'estate.Per chi non avesse mai avuto modo di conoscere ...

Osijek - L'Artistica maschile fa il suo esordio nelle World ChAllenge Cup 2018. Finali in diretta su Volare Tv : Dopo il successo della 2ª prova del Campionato nazionale di Serie A ad Assago, i ginnasti delL'Artistica maschile, dal 25 al 27 maggio 2018, gareggeranno contro i più forti atleti di tutto il mondo. ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : l’AN Brescia vince e vola Alle finali : Un po’ di sofferenza, ma il pronostico è rispettato. L’AN Brescia vince alla Piscina Mompiano per 11-9 nella 14ma giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto con l’Hannover e agguanta il pass per la Final Six di Genova, dove si assegnerà il titolo nella più importante manifestazione europea per club. Può gioire dunque il pubblico lombardo: risultato davvero importante per la squadra di Sandro Bovo che ora ...