Alexa di Amazon protagonista di un cortometraggio horror

wired

: RT @AndreaBertaglio: Amazon #Alexa ha registrato una conversazione privata e l’ha inviata a contatti casuali ?? @LaStampa - gazzettacadaver : RT @AndreaBertaglio: Amazon #Alexa ha registrato una conversazione privata e l’ha inviata a contatti casuali ?? @LaStampa - pracucci : RT @MarcaUserGroup: I biglietti per il nostro prossimo evento su @amazon #alexa con @DrAL3X stanno velocemente svanendo! Ricordati di prend… - DrAL3X : RT @MarcaUserGroup: I biglietti per il nostro prossimo evento su @amazon #alexa con @DrAL3X stanno velocemente svanendo! Ricordati di prend… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Sono presenze utilissime nelle nostre case. Ma possono essere, in qualche modo, anche inquietanti. Gli assistenti vocali, spesso al centro di controversie sulla privacy, sono elementi che faranno sempre più parte della nostra quotidianità e che staranno in continuo ascolto delle nostre conversazioni, in attesa di darci un rapido e utile supporto. Ma cosa succede se presenze come quella di, l’assistente di, si rivelano più raccapriccianti del solito? Questa è l’intuizione al centro del breveintitolato Whisper, diretto dal regista emergente Julian Terry. Ha comela youtuber americana Michelle Khare. La ragazza è svegliata nel cuore della notte proprio da, che inizia a ripetere le frasi inizialmente senza senso di una misteriosa presenza che si aggira in quella stessa stanza. Il video dura appena due minuti ma il risultato è ...