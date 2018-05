Al Grande Fratello è tempo di rivelazioni scottanti Danilo | “Resta tra noi?”

DIRETTA - Grande Fratello uscirà tra Alberto - Danilo - Filippo - Lucia o Veronica? : Oggi, 29 maggio 2018, andrà in onda la penultima puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello. Stasera scopriremo quali concorrenti varcheranno la soglia della finale. Al momento il primo finalista è Simone, decretato settimana dal pubblico tramite televoto. Nel mentre c'è ancora in corso il televoto per l'eliminazione di un altro concorrente. La scelta verterà tra Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica. Proprio quest'ultima, ...

Finale del Grande Fratello spostata : ecco quando andrà in onda : Cambio data per la Finale del Grande Fratello : ecco quando andrà in onda. La puntata Finale del Grande Fratello 2018 non andrà in più in onda il prossimo 5 giugno, come programmato inizialmente. Dai ...

Simone Coccia Colaiuta/ Il primo finalista criticato dagli altri concorrenti (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia Colaiuta è il primo finalista del Grande Fratello 15. L'ex spogliarellista ha svelato di aver spesso recitato mettendo in discussione il rapporto con gli altri concorrenti.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:25:00 GMT)

Alberto Mezzetti/ Il Tarzan di Viterbo sarà il secondo finalista? (Grande Fratello 2018) : Alberto Mezzetti è senza dubbio uno dei concorrenti più apprezzati dentro e fuori la casa del Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo sarà il secondo finalista?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:20:00 GMT)

Grande Fratello 15 - la semifinale in diretta su Canale 5 martedì 29 maggio 2018 : Nella diretta su Canale 5 di martedì 29 maggio, Barbara D'Urso conduce la settima puntata di Grande Fratello 15, la semifinale

Filippo Contri/ Il Superbono rischia di lasciare il reality - i social contro di lui (Grande Fratello 2018) : Questa Filippo Contri rischia di lasciare la casa del Grande Fratello 2018. Durante la settimana il Superbono, in nomination, si è riavvicinato a Lucia Orlando.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:57:00 GMT)

Lucia Orlando/ Ritorno di fiamma con Filippo - ma la commessa rischia l'eliminazione (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello 15 Lucia Orlando si è riavvicinata a Filippo Contri. Ma questa sera la coppia rischia di separasi: i due ragazzi sono entrambi in nomination.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:50:00 GMT)

Grande Fratello - cambia la data della finale : anche Barbara D'Urso ha paura - che cosa c'è dietro : cambia la data della finalissima del Grande Fratello di Barbara D'Urso : era prevista per martedì 5 giugno ma verrà anticipata al lunedì. In questo caso, a spaventare Mediaset è la concorrenza di Rai ...

Lucia Bramieri/ Continueranno le polemiche sul Telegatto? (Grande Fratello 2018) : Lucia Bramieri, Continueranno anche stasera in studio dopo l'eliminazione le polemiche sul Telegatto e su chi davvero dovrebbe conservarlo a casa? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:12:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Puntata 29 maggio 2018 | In diretta dalle ore 21 : 25 : Grande Fratello 15 è il reality show in onda su Canale 5, ogni martedì in prima serata, condotto da Barbara D'Urso, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti.Grande Fratello 15 | Puntata 29 maggio 2018 | Anticipazioniprosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 29 maggio 2018 | In diretta dalle ore 21:25 pubblicato su TVBlog.it 29 maggio 2018 09:37.

“Simone e il Ken umano - è successo nella vasca”. Grande Fratello - il segreto scoperto solo ora : La permanenza nella Casa di Rodrigo Alves, il Ken umano, è stata breve ma, a quanto pare, intensa. Entrato al Grande Fratello a sorpresa, in diretta e per la gioia di Angelo, il ken italiano che ovviamente lo considera un eroe, è rimasto un paio di giorni. Giusto il tempo di farsi vedere senza trucco, mostrare a tutti, sotto la doccia, le cicatrici delle decine di interventi fatti, fare il bagno (con la schiuma) insieme a Simone Coccia, ...

Grande Fratello 15 | Daytime | Puntata 29 maggio 2018 | In diretta dalle ore 16 : 10 : Grande Fratello 15 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Barbara D'Urso con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti, ogni martedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulla reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Daytime | Puntata 29 maggio 2018 | In diretta dalle ore ...

Grande Fratello 15 – Settima puntata di martedì 29 maggio 2018 – La semifinale. : Semifinale di Grande Fratello e della sua quindicesima edizione che ha visto il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Dopo tre anni di assenza la formula pura del reality è tornata in onda un po’ come prova, per vedere se il pubblico potesse ancora essere interessato a seguire le gesta di persone non propriamente famose. Ed è stato un Grande successo, con ascolti intorno al 24% di share, dati che il ...

Aida Nizar/ La showgirl spagnola messa in un angolo? (Grande Fratello 15) : Aida Nizar, il suo carattere eccessivamente eccentrico ha costretto la redazione a metterla in un angolo dopo l'uscita dalla casa voluta dal pubblico italiano. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:15:00 GMT)