Agrigento | auto giù da un viadotto | morti madre e figlio di 4 anni

Agrigento - auto giù da viadotto : morti madre e figlio di 4 anni - grave bimba di 7 : Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente che ha provocato la morte di una donna, di suo figlio di 4 anni e il ferimento dell’altra figlia di 7 anni, in un incidente stradale sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina (Agrigento) a Lercara Friddi. L’auto guidata dalla donna è precipitata dal viadotto in contrada Contuberna facendo un volo di 20 metri. La piccola è stata invece tirata fuori dalle lamiere ed è ...

Auto precipita da viadotto : morti madre e figlio di 4 anni vicino Agrigento : Una donna e suo figlio di 4 anni sono morti in un incidente stradale sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina (Ag) a Lercara Friddi: l'Auto guidata dalla donna è precipitata dal viadotto in contrada Contuberna. L'altra figlia della donna, di 7 anni, è stata invece tirata fuori dalle lamiere ed è stata trasferita, in elisoccorso, all'ospedale dei bambini di Palermo. È in gravissime condizioni. Sono intervenuti ...

Giro d’Italia 2018 - incidente mortale ad Agrigento : forzato un blocco - automobilista investe uomo del servizio d’ordine : Notizia tragica dal Giro d’Italia. Oggi si sta disputando la quinta tappa tra Agrigento e Santa Ninfa ma purtroppo la Corsa Rosa è stata funestata da un evento drammatico: un uomo del servizio d’ordine è purtroppo deceduto sulla statale 640 Strada degli Scrittori, proprio ad Agrigento pochi istanti prima dell’inizio della frazione. Il motociclista, stando alle prime informazioni, sarebbe stato investito da un automobilista che ...

Giro d’Italia - grave incidente stradale ad Agrigento : moto contro auto/ Cambia il percorso della 5a tappa : Giro d’Italia, grave incidente stradale ad Agrigento: moto contro auto. Cambia il percorso della 5a tappa a seguito di un duro scontro avvenuto questa mattina al km 0(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:44:00 GMT)

Agrigento : identificato autore danneggiamento auto sindaco Ribera : Palermo 5 mag. (AdnKronos) – identificato e denunciato l’autore del danneggiamento dell’auto del sindaco di Ribera (Agrigento), Carmelo Pace. “Indagine fulminea quella dei Carabinieri della Tenenza di Ribera, che a meno di 24 ore dal danneggiamento della Bmw di proprietà del sindaco di Ribera hanno identificato e denunciato l’autore all’autorità Giudiziaria”, dicono gli inquirenti. La vettura in ...