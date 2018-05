Africa | “prestiti e sovvenzioni dalla Cina” | possibile inclusione dello yuan nelle

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 maggio 2018) Le banche centrali di 14 paesini si incontrano quest’oggi e domani ad Harare, la capitaleZimbabwe, per discutere lariserve valutarie della regione. Lo rivela l’agenzia di stampa statale Xinhua citando un comunicato del Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern(Memfi), secondo il quale parteciperanno complessivamente diciassette funzionari tra vice governatori e segretari permanenti. Il forum, che coinvolge anche una delegazione dell’n Development Bank, verterà prevalentemente sul rallentamento dell’economia globale e i suoi effetti sul continente. “La maggior parte dei paesi della regione Memfi ha ricevuto prestiti oCina e pertanto sarebbe solo economicamente più conveniente ripagare in renminbi”, ha spiegato Gladys Siwela-Jadagu, portavoce del Memfi, ...