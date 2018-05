blogo

: Adriano Pappalardo: 'Isola dei famosi esperienza dura, presi 30 mila euro' - tvblogit : Adriano Pappalardo: 'Isola dei famosi esperienza dura, presi 30 mila euro' - falcions85 : Ospite a La Confessione, Adriano Pappalardo racconta la sua avventura all'Isola: 'Fu molto dura, presi 30 mila euro… - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Adriano Pappalardo - Recomencemos (Ricominciamo) 1977 su Radio Italia Charleroi -

(Di martedì 29 maggio 2018) “L’dei? Una delle esperienze più grandiose, difficili e faticose della mia vita”. A parlare èche, ospite de La Confessione, ripercorre l’alla prima edizione del reality allora in onda su Raidue.Correva l’anno 2003 e per l’artista pugliese si trattò di un ritorno in auge, dopo un lungo periodo di letargo televisivo. “Sono un navigatore, navigo a vela. Anche per questo motivo a volte sparivo dalle scene. Cercavo l’avventura, fu molto. Quando tornai, all’allora conduttrice Simona Ventura dissi: volevate il morto?”.parla pure del compenso percepito, affermando di aver incassato 30: “A quei tempi non davano molti soldi, io fui quello più pagato”.prosegui la lettura: "dei30" pubblicato su TVBlog.it 29 maggio 2018 05:16.