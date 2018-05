Addio Pippo Caruso | maestro di Sanremo e amico di Pippo Baudo

tvzap.kataweb

(Di martedì 29 maggio 2018) Si è spento a 82 anni il, che era nato a Belpasso (Catania). Ha diretto le orchestre Rai di Roma e Milano, l’orchestra sinfonica della Rai e del Festival di, quella di Roma e del Lazio e molte altre. Ha legato la sua storia a programmi televisivi di grande successo, condotti dal suoe mentore, come varie edizioni del Festival di, Fantastico, Serata d’onore, Numero Uno, Domenica in e altri ancora. Insieme a, ha contribuito al lancio di Heather Parisi e Lorella Cuccarini. La notizia è stata confermata all’ANSA da, che si è detto “distrutto per la perdita di un carissimo”. I funerali vengono celebrati il 29 maggio, alle 16, nella chiesa Santa Croce di Passo Corese, frazione del Comune di Fara in Sabina in provincia di Rieti. Il ricordo diricorda così il suo ...