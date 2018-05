ABC cancella Roseanne Pappa e Ciccia dopo un tweet razzista di Roseanne Barr

Il revival di Pappa e Ciccia cancellato dopo le controverse dichiarazioni di Roseanne Barr - lo annuncia ABC : Ufficiale: il revival di Pappa e Ciccia cancellato. Appena approdato su ABC, dopo più di vent'anni dal finale di serie originale, il network ha deciso di fare dietrofront, annunciando di ritirare l'ordine per l'undicesima stagione della sit-com. E per una ragione ben precisa. Nelle ultime ore, il web è nel caos per le controverse dichiarazioni di Roseanne Barr, l'attrice protagonista da cui la serie prende il titolo originale (negli USA è ...

Inhumans - Quantico - Designated Survivor e Alex - Inc. cancellate dalla ABC : ... della serie Grand Hotel prodotta dall'attrice Eva Longoria , e di Whiskey Cavalier ambientato nel mondo degli agenti dell'FBI e nel cui cast c'è anche Lauren Cohan , già nel star di The Walking Dead ...

Le regole del delitto perfetto rinnovata - Quantico cancellata : tutte le sorti degli show targati ABC : È tempo di bilanci per le serie targate ABC: come tutti gli altri network americani in questi giorni, anche "The Alphabet Network" ha fatto sapere quali dei suoi show rivedremo il prossimo anno, e quali invece no. Tra le case di produzione, ShondaLand è quella che può tirare più sospiri di sollievo in questo 2018: tutte le sue serie sono state rinnovate per una nuova stagione. Da Le regole del delitto perfetto, sulla quale c'erano in realtà ben ...