Abbiamo chiesto a un po di elettori M5S se si sentono traditi

Rizzoli : «Abbiamo chiesto all’IFAB che gli allenatori possano chiamare il VAR» : Il designatore arbitrale ha confermato che potremmo vedere un "Var a chiamata" da parte degli allenatori nei prossimi anni. L'articolo Rizzoli: «Abbiamo chiesto all’IFAB che gli allenatori possano chiamare il VAR» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Governo - accordo lontano. Di Maio da Mattarella 'Abbiamo chiesto altro tempo'. Salvini 'O si comincia o ci salutiamo' : Ha provato ad abbozzare anche una lista di ministri, indicando Siniscalco per l'Economia. Ma è stato stoppato dai Cinquestelle: 'Non è il suo il nome che verrà portato al Colle'. Politica Totopremier:...

Governo - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - Salvini : 'Si parte se non si spacca il centrodestra' : "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per ultimare il programma di Governo". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le nuove consultazioni col Presidente della Repubblica. "Nomi non ...

Governo in alto mare. Di Maio da Mattarella 'Abbiamo chiesto altro tempo'. Salvini 'O si comincia o ci salutiamo' : Politica Totopremier: Giulio Sapelli, il professore eclettico con cui Salvini sognava di laurearsi di ANDREA GRECO

M5s-Lega - Di Maio : “Perché Abbiamo chiesto più tempo? È un contratto di governo - mica di locazione” : “Dobbiamo ultimare un contratto di governo, mica è un contratto di locazione”. Così Luigi Di Maio tornando a Montecitorio ha risposto a chi gli chiedeva perché hanno chiesto a Mattarella più tempo, aggiungendo: “Deciderà il presidente”. E alla domanda se c’erano problemi sul nome del premier, il capo politico dei Cinque stelle ha replicato: “Stiamo parlando del contratto, che c’entra il ...

Governo - Mattarella vede M5s e Lega - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - non facciamo nomi per il premier' : Anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi. PIU AGGIORNAMENTI 10

Di Maio : «Per ora niente nomi - Abbiamo chiesto a Mattarella altro tempo per il contratto di governo» : Il leader del M5S dopo il colloquio con il capo dello Stato: «Siamo consapevoli delle scadenze ma stiamo scrivendo un programma per 5 anni. niente nomi, d’accordo con Salvini»

Governo Lega-M5S - Di Maio : "Abbiamo chiesto tempo a Mattarella" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è stato ricevuto oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un nuovo giro di consultazioni che almeno sulla carta dovrebbe servire per mettere un punto fermo sul nuovo Governo a più di due mesi dalle elezioni dello scorso 4 marzo.Di Maio, ricevuto al Quirinale insieme a Danilo Toninelli e Giulia Grillo, ha dichiarato quanto segue davanti ai giornalisti in attesa in sala ...

Governo - Di Maio : 'A Mattarella Abbiamo chiesto altro tempo' : "Siamo soddisfatti del clima che si respira, molte le convergenze sul programma con la Lega". Lo ha detto Luigi Di Maio dopo l'incontro col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Nomi non ne ...

Governo - Mattarella vede M5s e Lega - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - non facciamo nomi per il premier' : Anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi. PIU AGGIORNAMENTI 10

M5s : "Abbiamo chiesto ancora tempo a Mattarella per completare il programma" | "Premier? Non faremo nomi" : Il capo politico di M5s ha chiesto "qualche altro giorno per chiudere il contratto di governo e metterlo ai voti. Siamo d'accordo con Salvini che nomi pubblicamente non li facciamo". Ora tocca alla Lega

Governo - Di Maio : 'A Matterella Abbiamo chiesto altro tempo' : "Siamo soddisfatti del clima che si respira, molte le convergenze sul programma con la Lega". Lo ha detto Luigi Di Maio dopo l'incontro col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Nomi non ne ...

Governo - Di Maio : non facciamo nomi - Abbiamo chiesto qualche giorno a Mattarella : Mattarella ha incontrato Luigi Di Maio alle 16.30, poi vedrà Matteo Salvini alle 18. Ancora attesa per il nome del premier:?M5s smentisce le voci sull'economista Sapelli, in quota Lega: «Non è il nome che portiamo al Colle». L'altro possibile candidato è il professore di diritto Giuseppe Conte per i Cinquestelle...

Di Maio : «Abbiamo chiesto a Mattarella altro tempo per il contratto di governo» : Il leader del M5S dopo il colloquio con il capo dello Stato: «Siamo consapevoli delle scadenze ma stiamo scrivendo un programma per 5 anni. Niente nomi, d’accordo con Salvini»