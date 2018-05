A Roma i progetti su eco-pascolo

Dall'oncologia e neurologia alla presa in carico dei pazienti con patologie croniche : Emilia-Romagna prima in Italia per numero di progetti ... : I progetti mirati all'avanzamento delle conoscenze sono nei seguenti ambiti: oncologia , 9 progetti, , neuroscienze , 2 progetti, , biologia cellulare, genetica, scienza molecolare , 4 progetti, , ...