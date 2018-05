A maggio fiducia degli investitori in calo di 11 | 8 punti

USA - fiducia consumatori in salita a maggio : Sale la fiducia dei consumatori americani, suggerendo un miglioramento del sentiment delle famiglie. A maggio il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si è attestato a ...

Istat - indice fiducia consumatori in forte calo a maggio : Roma, 29 mag. , askanews, Brusco peggioramento del clima di fiducia dei consumatori italiani. L'Istat rileva che a maggio l'indice è sceso a 113,7 da 116,9; anche per l'indice composito del clima di ...

A maggio crolla la fiducia dei consumatori. Famiglie preoccupate dalla situazione economica del Paese : A maggio il clima di fiducia dei consumatori segna un calo "marcato", passando da 116,9 a 113,7. Lo riferisce Istat. Si tratta del livello più' basso dallo scorso settembre (ad agosto era pari a 111,3). Al ribasso, sottolinea l'istituto di statistica, "hanno contribuito i giudizi e soprattutto le attese sulla situazione economica del Paese, fortemente peggiorate". Anche per le imprese si evidenzia una flessione, ma di lieve entità, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 maggio : In Parlamento non c’è possibilità che l’economista ottenga una fiducia e non arriverà alla legge finanziaria : Il risultato Nessuna data per il voto “Decide il Parlamento” Che succede? – Il governo Cottarelli nascerà morto e il Quirinale rimanda ai gialloverdi la palla: “Volendo, si può andare alle urne anche ad agosto” di Fabrizio d’Esposito A mia!? di Marco Travaglio Ma perché Mattarella l’ha Fatto? Se davvero voleva agevolare il tanto auspicato governo politico, per parlamentarizzare e costituzionalizzare le due forze “antisistema” uscite ...

USA : fiducia Michigan maggio rivista al ribasso : Teleborsa, - rivista al ribasso la fiducia dei consumatori statunitensi , secondo l'ultimo sondaggio condotto dall' Università del Michigan , che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di maggio, ...

Euro Zona - scende la fiducia dei consumatori in maggio : Teleborsa, - Si ridimensiona la fiducia dei consumatori Europei, lo rivela l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea , DG ECFIN, . ...

USA - a maggio aumenta la fiducia nel settore immobiliare : Teleborsa, - Sale la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB . A maggio il dato è salito di due punti portandosi a 70 dai 68 punti rivisti di aprile , 69 punti la prima ...

Italia - indice Zew fiducia economia maggio scende a -16 - 7 : L'indice Zew che misura la fiducia sull'economia Italiana cala a maggio, scendendo di 4 punti a -16,7.

Germania - indice Zew fiducia economia maggio stabile - in linea con... : Il clima di fiducia sull'andamento dell'economia tedesca a maggio resta stabile sui livelli del mese scorso, ai minimi da novembre 2012, riflettendo i timori persistenti legati a una eventuale disputa commerciale con gli Usa.

Mattarella : non c'è maggioranza politica - o fiducia a governo neutrale fino a dicembre o voto a luglio o autunno : Il Colle propone due alternative ai partiti: un esecutivo a tempo guidato da personalità neutrali (pronto a lasciare in caso di un accordo politico tra i partiti) o nuove elezioni già in estate (pur avvertendo dei pericoli che comporterebbe, a partire dal probabile aumento dell'Iva)

