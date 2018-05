A Londra per gli artisti di strada la mancia è contactless

DALLA CINA/ Lao Xi : a Londra qualcuno lavora (con M5S e Lega) per fa saltare l'Italia : Ci potrebbe essere un interesse a fare da sponda all'Italexit da parte di alcune forze inglesi alle prese con il difficilissimo Brexit. l'Italia è solo una pedina. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 06:00:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: il vero discorso che dovrebbero fare Di Maio e SalviniDALLA CINA/ Lao Xi: il piano del Quirinale per fare come in Malesia

Londra vuole usare l’intelligenza artificiale per anticipare la diagnosi del cancro : Il primo ministro britannico Theresa May ha un piano per finanziare lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale da usare nella ricerca contro il cancro e nella medicina, in particolare nella diagnosi precoce. Il progetto intende ridurre il numero dei decessi dovuti ad una diagnosi tardiva, e stima di poter diagnosticare precocemente i tumori alla prostata, alle ovaie, ai polmoni e all’intestino per 50mila persone annualmente, ...

Chelsea - Conte sta per salutare Londra : Conte - Chelsea, è l'ora dell'addio. Entro la fine della settimana si conoscerà il futuro di Antonio Conte, ma il suo divorzio dal Chelsea appare ormai una pura formalità. Manca solo l'...

Atletica - Yeman Crippa sfreccia sui 10.000 metri : terzo posto per l’azzurro nella Coppa Europa di Londra : Al debutto assoluto sui 10.000 metri, Yeman Crippa conquista il terzo posto nella Coppa Europa di Londra riscrivendo l record italiano under 23: 27:44:21 Un’altra grande gara per Yeman Crippa. In Coppa Europa a Londra, al debutto assoluto sui 10.000 metri, il 21enne delle Fiamme Oro chiude al terzo posto e riscrive subito il record italiano under 23: 27:44:21. L’azzurro, dopo quello dei 5000 metri con 13:18.83, si impossessa di un ...

Londra - tutto pronto per il sì di Harry e Meghan : Il principe Harry e la futura sposa, Meghan Markle, hanno ricevuto il titolo di duca e duchessa del Sussex dalla regina Elisabetta.

Royal wedding in diretta - Harry e Meghan Markle pronti per il sì. Tutta Londra in festa : Il Royal wedding di Harry e Meghan Markle sta per andare in diretta mondiale. L'attesa di giorni dei fan reali assiepati lungo il percorso del corteo nuziale di Harry e Meghan è...

Londra in festa (ma non troppo) per il matrimonio di Harry e Meghan. A Windsor attese oltre 100mila persone : Se non fosse per le edicole piene di gadget e per i negozi di souvenir, si direbbe che in questa Londra assolata e calda, non ci sia molto entusiasmo per il Royal Wedding di Harry e Meghan. A Buckingham Palace nessun sussulto: poche persone e bandiere ancora ammainate. Parchi affollati di gente a godersi il sole di primavera e turisti ammaliati di fronte al London Eye. Artisti di strada vivacizzano Trafalgar Square e la gioventù inglese ...

Angelina Jolie arriva a Londra per il royal wedding? : Piena di valigie, accompagnata dai figli. Angelina Jolie è sbarcata a Londra a ventiquattro ore dal royal wedding. Fare «due più due» così è estremamente semplice. Che l’attrice voglia fare, il 19 maggio, un salto a Windsor? Del resto, avrebbe tutte le carte in regola. Oltre a essere una star internazionale, un’attivista e ambasciatrice Onu, la mamma 42enne di sei ha già incontrato la regina. Elisabetta II nel 2014 le ha infatti ...

Londra - 24enne accoltellato a morte in periferia. 60 casi da gennaio - : Ancora un omicidio nella capitale inglese, dove un ragazzo ha perso la vita nel quartiere di Barking. Scotland Yard precisa: "L'ondata di violenza si sta stabilizzando, il numero di omicidi ad aprile ...

L’Ecuador ridurrà le spese per la protezione di Assange a Londra : Il nuovo presidente Lenin Moreno – che aveva definito Assange un «sassolino nella scarpa» – ha detto che non verranno più impiegate agenzie di sicurezza private o agenti segreti The post L’Ecuador ridurrà le spese per la protezione di Assange a Londra appeared first on Il Post.