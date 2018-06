A Londra per gli artisti di strada la mancia è contactless

L'Inghilterra batte la Nigeria : a Londra è febbre per la maglia delle Super Aquile : L'Inghilterra ha battuto la Nigeria per 2-1 nell'amichevole giocata oggi a Wembley. Queste le reti: nel pt 7' Cahill, 39' Kane; nel st 2' Iwobi. Sempre a proposito della Nigeria e di Londra, ...

Londra : ciclista minaccia automobilista con coltello per una precedenza - VIDEO - - : A Londra un uomo in bici ha attaccato un automobilista con un grosso coltello, dopo che quest'ultimo gli aveva tagliato la strada uscendo da un parcheggio. Il VIDEO è stato pubblicato dal Daily Mail. ...

L'Inghilterra batte la Nigeria : a Londra è febbre per la maglia delle Super Aquile : L'Inghilterra ha battuto la Nigeria per 2-1 nell'amichevole giocata oggi a Wembley. Queste le reti: nel pt 7' Cahill, 39' Kane; nel st 2' Iwobi. Sempre a proposito della Nigeria e di Londra, ...

Motociclista e autista di autobus - quando l’intesa è perfetta : così salvano il pedone nel traffico di Londra : Londra, un Motociclista a bordo di una moto elettrica si aggira silenziosamente nel traffico cittadino. quando il Motociclista si appresta a sorpassare un autobus non si accorge che nel frattempo sta attraversando un pedone totalmente ignaro della sua presenza. Per fortuna l’autista dell’autobus blocca il centauro prima che possa provocare un incidente. Il web si divide tra chi difende a spada tratta i mezzi elettrici e chi li ritiene pericolosi ...

Il Ruanda paga 34 - 5 milioni all'Arsenal per diventarne lo sponsor. Coi soldi di Londra : è polemica sull'accordo di sponsorizzazione del governo del Ruanda con l'Arsenal per promuovere il turismo nel Paese africano: il contratto, firmato il 23 maggio, prevede che sulla maglia dei Gunners venga esposta la scritta "Visit Ruanda" (visita il Ruanda, ndr) per i prossimi tre anni in cambio di 34,5 milioni di euro, secondo quanto riferito dal Mail on Sunday. I conservatori britannici hanno accusato il presidente ...

Il Ruanda paga 34 - 5 milioni all'Arsenal per diventarne lo sponsor. Coi soldi di Londra : è polemica sull'accordo di sponsorizzazione del governo del Ruanda con l'Arsenal per promuovere il turismo nel Paese africano: il contratto, firmato il 23 maggio, prevede che sulla maglia dei Gunners ...

Il Ruanda paga 34 - 5 milioni all'Arsenal per diventarne lo sponsor. Polemica a Londra : è Polemica sull'accordo di sponsorizzazione del governo del Ruanda con l'Arsenal per promuovere il turismo nel Paese africano: il contratto, firmato il 23 maggio, prevede che sulla maglia dei Gunners venga esposta la scritta "Visit Ruanda" (visita il Ruanda, ndr) per i prossimi tre anni in cambio di 34,5 milioni di euro, secondo quanto riferito dal Mail on Sunday. I conservatori britannici hanno accusato il presidente ...

A Londra per gli artisti di strada la mancia è contactless : A Londra gli artisti di strada potranno ricevere mance e offerte con un sistema contactless, cioè senza le monetine ma facendo passare le carte di credito vicino a un terminale di pagamento. Il progetto è stato lanciato nel weekend dal sindaco Sadiq Khan ed è una collaborazione con un’associazione di artisti di strada, Busk in London, e la società di pagamenti svedese iZettle, che è stata ...

A Londra per gli artisti di strada la mancia è contactless : A Londra gli artisti di strada potranno ricevere mance e offerte con un sistema contactless, cioè senza le monetine ma facendo passare le carte di credito vicino a un terminale di pagamento. Il progetto è stato lanciato nel weekend dal sindaco Sadiq Khan ed è una collaborazione con un’associazione di artisti di strada, Busk in London, e la società di pagamenti svedese iZettle, che è stata ...

DALLA CINA/ Lao Xi : a Londra qualcuno lavora (con M5S e Lega) per fa saltare l'Italia : Ci potrebbe essere un interesse a fare da sponda all'Italexit da parte di alcune forze inglesi alle prese con il difficilissimo Brexit. l'Italia è solo una pedina. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 06:00:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: il vero discorso che dovrebbero fare Di Maio e SalviniDALLA CINA/ Lao Xi: il piano del Quirinale per fare come in Malesia

Londra vuole usare l’intelligenza artificiale per anticipare la diagnosi del cancro : Il primo ministro britannico Theresa May ha un piano per finanziare lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale da usare nella ricerca contro il cancro e nella medicina, in particolare nella diagnosi precoce. Il progetto intende ridurre il numero dei decessi dovuti ad una diagnosi tardiva, e stima di poter diagnosticare precocemente i tumori alla prostata, alle ovaie, ai polmoni e all’intestino per 50mila persone annualmente, ...

Chelsea - Conte sta per salutare Londra : Conte - Chelsea, è l'ora dell'addio. Entro la fine della settimana si conoscerà il futuro di Antonio Conte, ma il suo divorzio dal Chelsea appare ormai una pura formalità. Manca solo l'...

Atletica - Yeman Crippa sfreccia sui 10.000 metri : terzo posto per l’azzurro nella Coppa Europa di Londra : Al debutto assoluto sui 10.000 metri, Yeman Crippa conquista il terzo posto nella Coppa Europa di Londra riscrivendo l record italiano under 23: 27:44:21 Un’altra grande gara per Yeman Crippa. In Coppa Europa a Londra, al debutto assoluto sui 10.000 metri, il 21enne delle Fiamme Oro chiude al terzo posto e riscrive subito il record italiano under 23: 27:44:21. L’azzurro, dopo quello dei 5000 metri con 13:18.83, si impossessa di un ...

Londra - tutto pronto per il sì di Harry e Meghan : Il principe Harry e la futura sposa, Meghan Markle, hanno ricevuto il titolo di duca e duchessa del Sussex dalla regina Elisabetta.