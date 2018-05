A Londra anche i musicisti di strada sono pagati con carta di credito

Sarri e il Chelsea al rush finale : a Londra aspettano anche Higuain : Se 'London calling', come cantavano i Clash, Maurizio Sarri è pronto a dire sì. D'altra parte nella capitale britannica è tempo di matrimoni. Dopo quello tra il principe Harry e la bella Meghan, i ...

Meghan Markle : i parenti sbarcano a Londra - anche se non invitati : Non c'è pace per Meghan Markle in previsione del Royal Wedding . E non si tratta delle solite ansie che ogni sposa si ritrova a fronteggiare. Dopo la notizia dell'infarto che ha colpito il padre dell'...

I bus in fiamme di Roma citati anche a Londra. The Indipendent : «Quest'anno è il decimo» : I bus in fiamme di Roma arrivano Oltremanica . Le immagini choc dell'autobus Atac carbonizzato in via del Tritone hanno fatto davvero il giro del mondo. Tanto che l'Indipendent ha dedicato un ampio articolo alla 'psicosi bus' nella Capitale, raccontando dei diversi incidenti che si sono susseguiti in questi giorni. L'ultimo, poche ore fa. Roma, ...

Audio - testo e traduzione di Youth di Shawn Mendes con Khalid - il nuovo singolo ispirato agli attentati di Manchester e Londra : Youth di Shawn Mendes con Khalid è il nuovo singolo disponibile da venerdì 4 maggio in tutti i digital store e sulla piattaforme streaming. Il brano segue a ruota i singoli In my blood e Lost in Japan, ed anticipa il nuovo album del cantante canadese. Shawn Mendes e Khalid hanno unito le proprie voci e il talento artistico per dare voce ad un sentimento comune di rivalsa contro gli attentati terroristici che negli ultimi mesi hanno devastato ...

Generazioni di ballerini - anche da Londra - per il "Gala" al Toselli di Cuneo : Sabato 28 aprile alle 21 appuntamento al teatro Toselli di Cuneo per la stagione Ipuntidanza 2017/18 della Fondazione Egri per la Danza, che presenta il suo spettacolo Gala in occasione della "...

Londra alla guerra del crimine Armati anche i bimbi di sei anni : ... , gli stupri sono aumentati del 29%, i furti in casa del 32% e gli attacchi con l'acido del 78%, facendo della Gran Bretagna uno dei Paesi con il tasso più alto al mondo. Ma è Londra a preoccupare ...

Brexit - le città preferite da grandi banche e compagnie in fuga da Londra : L'esodo dalla City inglese è iniziato. Ma nella gara tra metropoli dell'Eurozona Milano resta a guardare a favore di Parigi e Francoforte

Morto a Londra anche il secondo ragazzo ferito in sparatoria