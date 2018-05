A Lega-M5S insieme andrebbe il 90% dei collegi uninominali Salvini | «Savona resta il

Elezioni - da Renzi a Boldrini appello all’unità. L’idea di un Fronte democratico anti M5s e Lega : Divisi e parcellizzati alle scorse Elezioni, ma uniti alle prossime. Almeno questo è l’auspicio che parte dalla diverse anime della sinistra italiana. Con i mercati in subbuglio e un premier incaricato, Carlo Cottarelli, che dovrà formare un governo allo stato non solo privo di maggioranza ma anche di voti, l’ex presidente dalla Camera, Laura Boldrini (Leu), fa un appello su Twitter: “Di Fronte all’attacco al Presidente della ...

Ignazio Visco - Bankitalia : “destino Italia in Europa”/ Governatore ‘interpreta’ Mattarella e striglia Lega-M5s : Ignazio Visco, l'intervento del Governatore di BankItalia: “destino dell'Italia è in Europa”. Interpreta la linea di Mattarella e striglia a distanza Lega-M5s su debito, risparmi e Ue(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:37:00 GMT)

Governo - Giorgetti (Lega) : “Savona? Fui io a introdurlo a Salvini e Di Maio. Era il perno del contratto M5s-Lega” : “Paolo Savona? Era il perno su cui si costruiva l’alleanza di Governo M5s-Lega, interpretava la visione dell’Europa di questi due movimenti politici. Venendo meno questo perno e il dna di questa alleanza, cadeva tutto il costrutto”. Sono le parole di Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, nel corso di Bersaglio Mobile, su La7. Il vicesegretario leghista spiega: “Savona non era esponente né della Lega, né del ...

Sondaggi elettorali - l’ascesa della Lega : è al 27% - quasi raggiunto il M5s ora sotto il 30% : Un vero e proprio boom della Lega dopo lo scontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla formazione del governo giallo-blu: questo indicano gli ultimi Sondaggi, con il Carroccio che ha raggiunto il 27,5% dei consensi, avvicinandosi al M5s, ora al 29,5%. Stabile il Pd al 19,4%.Continua a leggere

Il sondaggio che fa paura : “Alleanza M5s-Lega avrebbe il 90% dei seggi uninominali : Il sondaggio che fa paura: “Alleanza M5s-Lega avrebbe il 90% dei seggi uninominali L’ipotetica alleanza tra M5s e Lega Nord… L'articolo Il sondaggio che fa paura: “Alleanza M5s-Lega avrebbe il 90% dei seggi uninominali proviene da Essere-Informati.it.

A Lega-M5S insieme il 90% dei collegi Salvini : «Savona resta. Berlusconi? Forse» : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

Renzi : "Italia ostaggio di Lega e M5S per 85 giorni" : Lega e M5S "da 85 giorni hanno preso in ostaggio il Paese e non hanno combinato niente e lo hanno fatto, non perché Mattarella glielo ha impedito, ma perché la marea di promesse che hanno fatto in ...

Governo M5s-Lega - Vittorio Di Battista indagato per post su Facebook contro Mattarella : Vittorio Di Battista, padre di Alessandro uno dei leader dl M5s, “è indagato” per la violazione dell’articolo 378 che punisce “le offese al prestigio e all’onore del capo dello Stato”. È quanto riporta il Corriere della Sera. Di Battista senior aveva scritto un post il 23 maggio scorso sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È il papà di tutti noi. È quello che si preoccupa di varare un Governo. È quello ...

Governo - l’ipotesi dell’Istituto Cattaneo : “Alleanza M5s-Lega avrebbe 90% seggi uninominali e maggioranza qualificata” : Quasi il 90 per cento dei seggi uninominali nelle due camere, 72 deputati in più e una pattuglia di senatori che si ingrosserebbe superando quota 200. È lo scenario ipotizzato dall’Istituto Cattaneo in caso di un alleanza-cartello elettorale tra M5s e Lega, al netto di un comportamento identico da parte dei votanti in caso di ritorno alle urne nei prossimi mesi. A Forza Italia e Pd resterebbero “una manciata di seggi urbani, a Milano ...

Lega al 27% - M5S cala al 29%. Cottarelli divide : ok solo dal 40% : Nel primo sondaggio a caldissimo sulla rottura delle trattative per il governo giallo verde a causa del veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sul nome del ministro dell'economia Paolo Savona scelto dalla Lega, gli italiani si schierano con Matteo Salvini. E fanno decollare il consenso della Lega, mentre perdono e parecchio, oltre il 3%, i pentastellati e nel ...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - I MINISTRI DI COTTARELLI/ Oggi lista nomi : Renzi - “fronte anti-sfascisti Lega-M5s” : GOVERNO COTTARELLI, ULTIME NOTIZIE, Oggi la lista dei nomi dei MINISTRI: il Premier anche all’Economia, Cantone andrà ai trasporti, Giovannini al Lavoro, Severino alla Giustizia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:42:00 GMT)

M5s e Lega contro Quirinale : in piazza il 2 giugno : Continua lo scontro tra Movimento 5 stelle e Lega da una parte e Quirinale dall'altra. Di Maio chiama alla mobilitazione i militanti grillini: 'il 2 giugno a Roma contro Mattarella'. Salvini: 'anche ...

Lo spread sfonda quota 250 - è il record dal 2013 Renzi : Italia ostaggio di Lega-M5S - è colpa loro : In attesa della lista di ministri che Carlo Cottarelli presenterà oggi al Colle, lo spread continua a schizzare. Nelle prime contrattazioni, il diffeRenziale tra Btp Italiani e Bund tedeschi ha superato la soglia dei 250 punti e si è attestato a quota 253, ai massimi dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio per il nostro P...

M5S e Lega contro Mattarella : 'Il 2 giugno mille piazze contro di lui' : Ma restano all'attacco del Quirinale: Di Maio dice in tv che al posto di Savona al ministero dell'Economia aveva proposto al presidente gli economisti della Lega Bagnai o Siri; a stretto giro arriva ...