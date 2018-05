Governo : sit in a Palermo - 'Pd unito a difesa della Costituzione' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Oggi pomeriggio promuoveremo un sit-in a difesa della Costituzione, della democrazia, nella città del presidente Sergio Mattarella". Ad annunciarlo sono il deputato del Pd Carmelo Miceli e il leader dei partigiani dem Antonio Rubino. La manifestazione si terrà alle 19

Giro d’Italia – Altimetria - percorso e favoriti della 20ª tappa : Froome in difesa - Pozzovivo per la vittoria di tappa : Oggi l’ultima grande fatica del Giro d’Italia 101: la corsa rosa si decide nella Susa-Cervinia Oggi l’ultimo grande tappone alpino del Giro d’Italia 101. Dopo la straordinaria prestazione di ieri di Chris Froome, che ha trionfato sul circuito di Bardonecchia, andandosi a prendere una preziosissima maglia rosa che oggi dovrà difendere da un affamatissimo Tom Dumoulin, a 40” dal britannico, i corridori si apprestano ...

Costantino Della Gherardesca in difesa di Barbara d'Urso : "È un capro espiatorio - messa alla gogna" : "Quali terribili conseguenze avranno mai avuto i tuoi programmi sul tanto indifeso paese reale? Al massimo avrai tenuto compagnia a qualche signora mentre girava il sugo. Hanno fatto molti più danni quei giornalisti che si vantano di parlare di cose serie, ma che sono infinitamente più sensazionalisti e attenti allo share di te. Sono loro quelli che hanno riempito la testa del povero Paese reale di false equivalenze". Chi ha scritto questa ...

Moses Allen torna in difesa del padre contro la madre Mia Farrow 'È ora della verità' - People - Spettacoli : Con una lunghissima lettera, pubblicata sul suo blog e rilanciata sul suo profilo Twitter, Moses Allen il figlio trentaseienne adottato da Mia Farrow nel 1980 come settimo figlio ha scelto 'ora che l'...

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna in forse - Gianni Morandi in difesa della band : “Devono suonare - sono fortissimi!” (video) : Rimane ancora in forse il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna, dopo lo stop da parte della Soprintendenza che ritiene l'evento non adatto al valore culturale che rappresenta Piazza Maggiore a Bologna, luogo in cui si dovrebbe tenere il concerto. In sostegno alla band bolognese arriva Gianni Morandi, peraltro citato anche dal Soprintendente Andrea Capelli nella sua dichiarazione contro lo svolgimento del concerto: il cantautore ha ...

Les Pieds sur Terre : un documentario su capitalismo e difesa della terra : Con un carattere rurale e un economia basata sull'agricoltura e l'allevamento, qui agricoltori storici, contadini, sindacalisti, persone venute a cercare un altra vita, squatters più o meno ...

Marina Militare : celebrata ad Augusta la “Giornata del personale civile dell’Amministrazione della difesa” : Oggi 18 maggio alle ore 10.00, presso il comprensorio Terravecchia di MARISICILIA, si è celebrata, a livello regionale, l’annuale “Giornata del personale civile dell’Amministrazione della difesa” per la consegna delle medaglie e dei diplomi di servizio al personale civile premiando. Il personale delle Forze Armate – in servizio nelle sedi di Augusta, Catania, Palermo e Messina – ha ricevuto i riconoscimenti da parte del direttore ...

'Festival Natura 2000 Day' - con la Lipu per la difesa della biodiversità : E' questa la finalità della tre giorni che dal 19 al 21 maggio vedrà la Lipu con i suoi volontari impegnati in visite guidate, lezioni magistrali, laboratori, spettacoli e tanto birdwatching, in ...

'Festival Natura 2000 Day' - con la Lipu per la difesa della biodiversità dal 19 al 21 maggio : E' questa la finalità della tre giorni che dal 19 al 21 maggio vedrà la Lipu con i suoi volontari impegnati in visite guidate, lezioni magistrali, laboratori, spettacoli e tanto birdwatching, in ...

Luca Traini - la difesa ottiene la perizia psichiatrica per l'autore della sparatoria contro i migranti a Macerata : Verrà eseguita una perizia psichiatrica sulla capacità d'intendere e di volere di Luca Traini, autore della sparatoria contro migranti africani a Macerata il 3 febbraio scorso per 'vendicare' Pamela Mastropietro. Lo ha disposto la Corte d'Assise di Macerata che affiderà l'incarico il 23 maggio prossimo allo psichiatra, criminologo e scrittore Massimo Picozzi.Respinta invece la richiesta del Procuratore Giovanni Giorgio di ...

Ue - ministri della difesa a Sofia : Attività chiave dell'Eda, cooperazione, piano sulla mobilità militare e operazioni di gestione delle crisi. Quattro punti al centro dell'incontro dei ministri della Difesa dei Paesi europei in ...

RAID IN SIRIA E RAZZI A GOLAN - ISRAELE VS IRAN/ Almeno 23 morti - il commento della difesa russa : SIRIA, RAZZI IRANiani sul GOLAN: nuovi RAID di ISRAELE, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture IRANiane a Damasco"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:19:00 GMT)

Stato Maggiore della difesa e Banco Farmaceutico firmano accordo per portare farmaci nei teatri di crisi : Il Comando Operativo di Vertice Interforze, l’Ordinariato Militare, la Fondazione Banco Farmaceutico ONLUS lavoreranno insieme per portare, nelle aree di crisi dove operano le Forze Armate italiane, farmaci per le fasce indigenti delle popolazioni locali. La povertà sanitaria è una piaga che affligge tutti i paesi, ma è soprattutto, in quelle zone del mondo martoriate da guerre e crisi, un’emergenza gravissima, di cui i nostri militari sono, ...

Simone Coccia/ Verrà eliminato? Dal sostengo della Pezzopane alla difesa di Aida Nizar (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia, Verrà eliminato dalla Casa del Grande Fratello 2018? L'ex spogliarellista ha ricevuto il sostegno della fidanzata Stefania Pezzopane, ecco le sue ultime parole.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:59:00 GMT)