70 | 80 | 12 | i numeri per capire l’Italia di oggi

Cottarelli - i numeri della fiducia : responsabili cercasi per evitare le urne subito : Un premier balneare: il senso del suo governo di emergenza lo ha chiarito lo stesso presidente del consiglio incaricato Carlo Cottarelli appena uscito dalle consultazioni con il capo dello Stato...

Governo - Cottarelli da Mattarella per l'incarico : dubbi sui numeri in Parlamento : E' arrivato alla stazione Termini di Roma, quindi al Colle in taxi, indossando uno zainetto sulle spalle. Carlo Cottarelli è al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella...

numeri 3341051030 e 800137079 per segnalare cani abbandonati in autostrada? Troppo tardi : Ma i Numeri 3341051030 e 800137079 servono davvero per segnalare i cani abbandonati in autostrada con un semplice SMS o una chiamata gratuita? Una nuova catena social sta letteralmente impazzando in queste ore su Facebook ma anche su WhatsApp. Per quanto le intenzioni di chi condivide il messaggio siano assolutamente nobili, la veridicità del messaggio è tutta da smantellare, visto che i contatti qui riportati non serviranno affatto allo scopo ...

Nazionale - i primi numeri di maglia di Mancini Ct : a Sirigu l'1 - la 10 per Insigne : La prima Italia di Roberto Mancini è ormai nata. Tra prove tattiche di 4-3-3 e tre amichevoli a testare la condizione e le idee del nuovo Ct, l'avventura dell'ex allenatore dello Zenit è entrata nel ...

Nazionale - gli azzurri scelgono i numeri di maglia per le tre amichevoli : la 10 la prende Insigne : In vista delle tre amichevoli in programma contro Arabia Saudita, Francia e Olanda, gli azzurri hanno scelto i numeri di maglia Lorenzo Insigne con la 10, Mario Balotelli invece con la 9. Gli azzurri hanno scelto i numeri di maglia per le tre amichevoli che aspettano la prima Italia di Roberto Mancini, al debutto domani contro l’Arabia Saudita a San Gallo. Bonucci e compagni saranno chiamati poi ad affrontare la Francia e l’Olanda, ...

Ravenna Teatro incontra il pubblico. Bene i numeri della stagione - però cultura non è solo numeri : Giudizi veloci sugli spettacoli. Questo è piaciuto. Questo no. E ognuno dice la sua facendo scaturire una pluralità di giudizi a sottolineare proprio la diversità e pluralità dell'offerta, da Va ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 26 maggio 2018 : i numeri vincenti del concorso n.63 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 26 maggio 2018 : i numeri vincenti del concorso n.63 sembra essere ...

LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto - Superenalotto - 26 maggio 2018 : i numeri vincenti! Video : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO di oggi 26 maggio: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.63/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata. Estrazione 10eLOTTO n°63 del 26/05/20183 - 19 - 20 - 23 - 29 - 34 - 36 - 38 - 42 - 57 - 58 - 63 - 65 - 67 - 71 - 72 - 76 - 88 - 89 - 90Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 38Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 38 - 72--Ultima estrazione ...

