4 IP CAM Yi per la Sicurezza della vostra casa scontate solo per 24 ore

Palermo : tappa a Bagheria del CAMper della Polizia contro violenza su donne : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) – A partire dalle 9 di oggi il Camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere, mezzo di trasporto ed ormai vero e proprio simbolo della campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato, denominata ‘Questo non è amore”, farà tappa a Bagheria (Palermo). La postazione mobile sosterà in corso Umberto I, angolo via Domenico Nasca ed ospiterà una equipe di operatori specializzati, messi a ...

Inter - pronto un sorprendente sCAMbio con il Valencia per riscattare Cancelo Video : Una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l'Inter [Video], chiamata a chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno per eliminare definitivamente i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. Dal 1° luglio la societa' nerazzurra potra' muoversi con maggiore liberta' ma non è ancora chiaro se potra' permettersi grande esborsi economici. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, è ...

DIRETTA/ Portogallo Tunisia (risultato finale 2-2) streaming video : senza Cr7 pari per i CAMpioni d'Europa : DIRETTA Portogallo Tunisia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole a Braga (oggi 28 maggio)(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 22:28:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - finale anticipata/ Quando va in onda? CAMbio di programmazione per l'ultima puntata : Cambio di programmazione per l'ultima puntata del Grande Fratello 2018. La finale non andrà in onda martedì 5 giugno bensì lunedì 4. Ecco il motivo dello spostamento(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 21:22:00 GMT)

Morì dopo il trapianto di cuore al San CAMillo - il gip : 'No a una nuova perizia' : Non ci sarà una nuova perizia in incidente probatorio per fare chiarezza sul caso del cuore prelevato al San Raffaele a un 48enne milanese e trapiantato a un 60enne cardiopatico, poi morto nel ...

Governo - Unimpresa : Dentro l'Euro per CAMbiare le regole UE : Ma come la pensano le imprese e quali opinioni riguardo all'Euro ed all'UE? Sono questi i due elementi che hanno portato il Capo dello stato a "scartare" Paolo Savona quale Ministro dell'Economia, ...

Governo - Unimpresa : "Dentro l'Euro per CAMbiare le regole UE" : Ma come la pensano le imprese e quali opinioni riguardo all'Euro ed all'UE? Sono questi i due elementi che hanno portato il Capo dello stato a "scartare" Paolo Savona quale Ministro dell'Economia, ...

La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi CAMpionati di calcio : L’assemblea della Lega Serie A – l’organo che governa la massima divisione del campionato di calcio italiano – ha deciso di rescindere il contratto firmato lo scorso febbraio con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi tre campionati di The post La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio appeared first on Il Post.

Borsa - netta diminuzione per il controvalore degli sCAMbi del 28/05/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,61 miliardi di euro, in calo di 548,7 milioni, rispetto ai 4,16 miliardi della vigilia. I ...

Calciomercato Cagliari - importante scatto per il centroCAMpo : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari deve prima risolvere la questione allenatore in vista della prossima stagione ma si pensa anche al Calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rossa e disputare un campionato tranquillo. Nelle ultime mossa per il centrocampo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ incontro tra il club e l’entourage del centrocampista del Benevento Sandro, il club del presidente Giulini ...

Brasile : dopo CAMionisti - arriva sciopero settore petrolio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

I medici della Lazio al CAMp Nou insieme all'Isokinetic per la partita contro gli infortuni : Lo staff medico della SS Lazio, rappresentato dal Professor Fabio Rodia e dal Dottor Angelo Ventura, è lieto di annunciare la propria partecipazione al XXVII Congresso Isokinetic sul tema 'Football ...

Gli azzurri tornano in CAMpo : i pronostici di William Hill per Italia-Arabia Saudita : L’Italia riparte da San Gallo in Svizzera, dove questa sera sfiderà in amichevole l’Arabia Saudita che, a differenza degli azzurri, volerà in Russia per i Mondiali. Nonostante la mancata qualificazione, le quote sulla lavagna di William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, sono a favore degli azzurri: il segno 1, infatti, non decolla ed è bancato a 1.25, mentre gli uomini di Pizzi volano a 13.00. Interessante anche il ...

Brutta sorpresa sul set di Suburra 2 per Claudia Gerini : incidente fuori dal CAMper con una comparsa : Brutta sorpresa sul set di Suburra 2 per Claudia Gerini. Chi ha seguito la prima stagione sa bene che la storia attrice ha prestato il volto ad una delle protagoniste della serie Netflix, Sara Monaschi, una dark lady di tutto rispetto che sicuramente ritroveremo nei nuovi episodi ancora in balia delle sue manie di grandezza e della voglia di mettere le mani su un appalto che scotta e che tanto gola fa a Spadino i suoi "colleghi". Claudia ...