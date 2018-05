29 05 2018 - Fuori scena continua a incantare e per il weekend doppia apertura

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : martedì 29 maggio. Vince Fognini. Bolelli lotta al tie-break ma si arrende a Nadal! In campo anche Fognini. Avanti anche Fabbiano - fuori Lorenzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2018 (martedì 29 maggio). Oggi si completano i match di primo turno del tabellone maschile e femminile. Si ripartirà dalle partite sospese ieri sera per pioggia, con Simone Bolelli contro Rafa Nadal e Thomas Fabbiano con l’australiano Matthew Ebden. Giornata importante per i colori azzurri anche per l’esordio di Paolo Lorenzi, che sfiderà il sudafricano Kevin ...

“Che fuori tempo che fa” – Trentunesima puntata di lunedì 28 maggio 2018 – Copertina di Crozza e tanti ospiti tra cui Paola Ferrari - Antonella Elia - Gianluca Pagliuca. : Trentunesima puntata nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla Copertina di Maurizio Crozza. Poi segue il talk con gli ospiti al tavolo che […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Trentunesima puntata di lunedì 28 maggio 2018 – Copertina di Crozza e tanti ospiti tra cui Paola ...

“Che fuori tempo che fa” – Trentunesima puntata di lunedì 28 maggio 2018 – Copertina di Crozza e tanti ospiti tra cui Paola Ferrari - Antonella Elia - Gianluca Pagliuca. : Trentunesima puntata nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla Copertina di Maurizio Crozza. Poi segue il talk con gli ospiti al tavolo che […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Trentunesima puntata di lunedì 28 maggio 2018 – Copertina di Crozza e tanti ospiti tra cui Paola ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (27 Maggio). Clamorosa eliminazione di Jelena Ostapenko. Fuori anche V. Williams. Avanza Elina Svitolina : Subito una Clamorosa sorpresa nella prima giornata del Roland Garros 2018. Jelena Ostapenko è stata sconfitta dall’ucraina Kateryna Kozlova, numero 66 del mondo, e ha già abbandonato il secondo Slam dell’anno. Non accadeva dal 2005 (anno del ko di Anastasija Myskina con Maria Antonia Sanchez Lorenzo) che la campionessa in carica uscisse al primo turno a Parigi. Una domenica sicuramente caratterizzata dall’incredibile ...

Rolando Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (27 Maggio). Clamorosa eliminazione di Jelena Ostapenko. Fuori anche V.Williams. Avanza Elina Svitolina : Subito una Clamorosa sorpresa nella prima giornata del Roland Garros 2018. Jelena Ostapenko è stata sconfitta dall’ucraina Kateryna Kozlova, numero 66 del mondo, e ha già abbandonato il secondo Slam dell’anno. Non accadeva dal 2005 (anno del ko di Anastasija Myskina con Maria Antonia Sanchez Lorenzo) che la campionessa in carica uscisse al primo turno a Parigi. Una domenica sicuramente caratterizzata dall’incredibile ...

DIRETTA/ Roland Garros 2018 - Ostapenko Kozlova (5-7 3-6) info streaming video e tv : la campionessa è fuori! : DIRETTA Roland Garros 2018, info streaming video e tv: inizia il torneo di tennis dello Slam, sulla terra rossa di Parigi. Eliminate Sara Errani e Francesca Schiavone, vince Berrettini(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:25:00 GMT)

Pro Loco trentine * Edizione 2018 Tutti#fuori - In 9.000 alla Festa DI PERGINE VALSUGANA E AL CONCERTO DI IRENE GRANDI - : ... ingrediente base del fare Pro Loco, è la base per sviluppare cittadinanza attiva: far sentire le persone parte di un tessuto sociale porta benefici universalmente riconosciuti dalla scienza." Con ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2018 : Enrico Parlati e Augusto Meloni fuori al secondo turno - Giappone ancora dominante : Il Grand Prix di Hohhot 2018 non arride ai colori azzurri. L’Italia del Judo conclude senza podi anche la seconda giornata del torneo cinese, in cui continua a dominare il Giappone, che conquista altre due vittorie, portando a cinque il numero dei successi nelle prime due giornate di gare. Nella categoria -73 kg, Enrico Parlati ha sconfitto al primo turno l’australiano King con uno splendido waza-ari, ma ha poi ceduto al cospetto del ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la finale scudetto sarà Pro Recco-Brescia. Ortigia mai in gara - Sport Management fuori ai rigori : sarà ancora una volta Pro Recco-Brescia la finale scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile: i liguri hanno asfaltato l’Ortigia nella prima semifinale con il punteggio di 16-3, dominando la sfida contro i padroni di casa in lungo ed in largo, mentre la sfida tra lombardi e Sport Management si è risolta soltanto ai rigori, dopo l’8-8 maturato al termine dei tempi regolamentari. Infallibili i bresciani, due errori su quattro per i ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la finale sarà Pro Recco-Brescia. Ortigia mai in gara - Sport Management fuori ai rigori : sarà ancora una volta Pro Recco-Brescia la finale scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile: i liguri hanno asfaltato l’Ortigia nella prima semifinale con il punteggio di 16-3, dominando la sfida contro i padroni di casa in lungo ed in largo, mentre la sfida tra lombardi e Sport Management si è risolta soltanto ai rigori, dopo l’8-8 maturato al termine dei tempi regolamentari. Infallibili i bresciani, due errori su quattro per i ...

Virtual lies - Fuori controllo - Rete 4/ Trama e cast del film con Christina Cox (oggi - 26 maggio 2018) : Virtual lies - Fuori controllo, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Christina Cox, Marc Menard, alla regia George Erschbamer. La Trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:23:00 GMT)

VIRTUAL LIES - FUORI CONTROLLO/ Su Rete 4 il film con Christina Cox (oggi - 26 maggio 2018) : VIRTUAL LIES - FUORI CONTROLLO, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Christina Cox, Marc Menard, alla regia George Erschbamer. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:08:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - l’elenco dei ritirati. Tutti gli abbandoni. Fuori Fabio Aru : Di seguito l’elenco completo con Tutti i ritirati del Giro d’Italia 2018 e i ciclisti che hanno abbandonato la Corsa Rosa. Il primo a lasciare il gruppo è stato il bielorusso Kanstantsin Siutsou della Bahrain Merida, infortunatosi durante la ricognizione della cronometro individuale a Gerusalemme. Giro D’ITALIA 2018: Tutti I RITIRATI 19a tappa: Fabio Aru (UAE Emirates), Vasil Kiryenka (Sky) 17a tappa: Louis ...

GRANDE FRATELLO 2018 - 5 NOMINATION E ELIMINATI/ Fuori Angelo e Bramieri - smentito il droga gate(sesta puntata) : Simone Coccia Colaiuta è il primo finalista del GRANDE FRATELLO 15. ELIMINATI Angelo e Lucia Bramieri, Fabiana Britto entra nella Casa per qualche giorno.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 09:40:00 GMT)