2 giugno | M5S diserta ricevimento al Colle

meteoweb.eu

: Il 2 giugno tutti a Roma per far sentire la nostra voce e difendere la democrazia! #IlMioVotoConta #2giugno… - M5S_Europa : Il 2 giugno tutti a Roma per far sentire la nostra voce e difendere la democrazia! #IlMioVotoConta #2giugno… - M5S_Baroni : Il 2 giugno ci vediamo a Roma per difendere la sovranità del popolo! #IlMioVotoConta #2giugno #LuigiDiMaio #M5S… - TgLa7 : Frenata sull'impeachment, Salvini non ne parla. Ma il 2 giugno mobilitazioni M5s e Lega -

(Di martedì 29 maggio 2018) Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Naufragato il governo M5S-Lega, con tanto di annuncio in pompa magna della richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte dei 5 Stelle, è sempre più gelo tra il Quirinale e il Movimento. Tanto che i pentastellati sembrano intenzionati are il tradizionaleal Quirinale alla vigilia della Festa della Repubblica, fissato per le 18 con cocktail e concerto dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Probabilmente l’unico presente, nella sua veste super partes, sarà il presidente della Camera Roberto Fico, che non mancherà l’appuntamento.L’anno scorso a varcare il portone del Quirinale il primoera stato un sorridente Luigi Di Maio, al fianco della fidanzata dell’epoca, Silvia Virgulti. Quest’anno, invece, dalle file grilline nessuno ...