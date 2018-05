1 minuto in Borsa 29 maggio 2018 - video

1 minuto in Borsa 29 maggio 2018 : Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Scivolano sul listino milanese tutti i settori. Nella parte bassa della classifica di Piazza ...

1 minuto in Borsa 28 maggio 2018 : Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Tra i best performers di Milano, in evidenza ...

1 minuto in Borsa 25 maggio 2018 : Tutti segni più per i listini europei , ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Moncler , con un ...

1 minuto in Borsa 23 maggio 2018 : Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari . Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Al top tra le azioni più importanti di Milano , segna un buon incremento ...

1 minuto in Borsa 22 maggio 2018 : All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente , mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. settore Automotive , +1,03%, in buona luce sul listino milanese. ...

1 minuto in Borsa 21 maggio 2018 : Piazza Affari scende con decisione , mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem , +3,94%, ...

1 minuto in Borsa 18 maggio 2018 : Seduta difficile per la Borsa di Milano , che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute. In cima alla classifica dei titoli più importanti ...

