motorinolimits

: Zlobin: riemerge dall’ombra per spararle a raffica - BarbaraPremoli : Zlobin: riemerge dall’ombra per spararle a raffica - MotoriNoLimits : Zlobin: riemerge dall’ombra per spararle a raffica -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Forse qualcuno se lo ricorderà: oltre un decennio fa, Sergeydivenne il primo russo in F1, collaudatore in Minardi. E adessodal passato con un’intervista al giornale russo Sport-Express in cui dice che non segue più la F1, nemmeno in TV: “Non ho guardato nemmeno una gara quest’anno, perché le gare hanno smesso … L'articolodall’ombra perMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.