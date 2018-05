Young Signorino buca il primo live | «Problemi psicologici causati dagli organizzatori»

Young Signorino - il trapper diviso tra follower e polemiche : Young Signorino. Tutti ne parlano e spesso non per meriti artistici. Di sicuro si è distinto nella (troppo?) affollata scena trap italiana. Di sicuro ha capito che la provocazione poteva essere un’arma vincente, soprattutto se portata a certi livelli. Raccoglie follower sui social e visualizzazioni su YouTube con pezzi politicamente scorretti come Dolce Droga o nonsense come Mmh ha ha ha, non prima di essersi dichiarato figlio di Satana ...

Forfait al concerto - parla Young Signorino : «Colpa dei problemi psicologici causati degli organizzatori» : Ha diciannove anni, si definisce «figlio di Satana», e sabato sera non si è presentato al primo live della sua carriera. Parliamo di Young Signorino, astro nascente della trap italiana, e autore di tormentoni su Youtube come Mmh ha ha ha e Dolce droga. Il concerto d’esordio era previsto al Monk di Roma il 27 maggio ma Paolo Caputo, questo il suo vero nome, ha deciso di non presentarsi. https://www.youtube.com/watch?v=K9bf4PT-aEk Rabbia, ...

Young Signorino e i clic oltre la realtà : Young Signorino è uno dei nuovi 'trapper', ha 19 anni, in realtà si chiama Paolo Caputo e viene da Cesena. Dice di essere 'figlio di Satana', ha un figlio di due anni e pare sia stato in coma per ...

Young Signorino dà buca al primo concerto a Roma/ “Gli organizzatori mi hanno causato problemi psicologici” : Young Signorino dà buca al primo concerto: “Gli organizzatori mi hanno causato problemi psicologici”. Era atteso al Monk di Roma dopo la registrazione della puntata di Matrix(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:12:00 GMT)

Chi è Young Signorino - il trapper più discusso del momento : Viso tatuato, in piena tradizione trap, scena di cui si definisce la Milf, 19 anni, già padre di un bambino di 2, originario di Cesena, Young Signorino , all'anagrafe Paolo Caputo , con i suoi video ...

Young Signorino non si presenta al primo live romano : mmh ha ha ha : Young Signorino. Mmh ha ha ha. Sembra l’inizio di un delirio adatto a una giornata di fine maggio col sole di mezzogiorno che colpisce in pieno viso ma si tratta, come in molti ormai sapranno, del nome di uno dei fenomeni musicali del momento e del titolo del suo pezzo (chiamarlo “canzone” proprio non si può) più famoso. Milioni di visualizzazioni su Youtube, Young Signorino, all’anagrafe Paolo Caputo, 19enne di Cesena ...

Le parodie di Young Signorino : Anche se non siete appassionati di trap, avrete probabilmente sentito parlare negli ultimi tempi di Young Signorino, il più recente e più chiacchierato dei fenomeni musicali divenuti virali. Al secolo Paolo Caputo, il diciannovenne di Cesena ha colpito (e soprattutto infastidito) molti con il suo volto emaciato tutto tatuato e i suoi brani da titoli come Dolce Droga, La danza dell’ambulanza e soprattutto l’eloquente Mmh ha ha ha. In ...

Young Signorino - la vita problematica del rapper di Cesena! : Chi è Young Signorino il rapper che sta spopolando su Youtube? Il ragazzo cesenaticense è stato ricoverato più volte in una clinica psichiatrica. Dichiara che satana è suo padre! Scopriamo tutto sulla vita di questo personaggio che sta ottenendo un successo dietro l’altro! Paolo Caputo, questo è il nome vero di Young Signorino, il trapper diciannovenne di Cesena. Il ragazzo in questione ha già un figlio ed è stato ricoverato nella clinica ...

Young Signorino : “SONO IL FIGLIO DI SATANA”/ Video - ‘Mmh Ha Ha Ha’ : l’ironia di Dolcenera vince il nonsense : YOUNG SIGNORINO, il Marylin Manson italiano della trap, lancia il nuovo singolo e Dolcenera ne fa una brillante parodia, ecco i due Video a confronto in questa notizia(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:39:00 GMT)

Dolcenera - Young Signorino/ Video : la cover fa impazzire tutti a colpi di "Mmh ha ha ha" : Dolcenera si lascia andare al piano sulle "note" di Young Signorino a colpi di "Mmh ha ha ha" conquistando il popolo della rete e regalando alla musica una fusione unica.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:43:00 GMT)

Gemitaiz risponde a Young Signorino : 'Ti rompo il naso a capocciate' - video Video : Young Signorino sembra aver capito molto bene quali sono i meccanismi che nel 2018 governano le dinamiche del web e determinano la popolarita' on line, non è un caso che nel giro di un anno sia riuscito a farsi conoscere così tanto, inizialmente solo in certi ambiti del panorama Rap-trap, diventando poi negli ultimi giorni un personaggio popolare anche a livello nazionale. I suoi ultimi Video viaggiano infatti al ritmo impressionante di ...

Dolcenera “coverizza” Young Signorino con “Mmh ha ha ha” : Che la trap sia il genere leader delle classifiche è cosa nota ai più. Da Ghali alla Dark Polo Gang, gli esempi di questo genere musicale dell’hip hop sono tanti. Uno tra gli ultimi arrivati in ordine di tempo è Young Signorino. Diciannove anni, un figlio, un passato in una clinica psichiatrica, Young Signorino piace ai ragazzi e i suoi video macinano visualizzazioni. Qui uno dei suoi videoclip più apprezzati insieme a una cover (ironica, ...