Yoko Taro | director di Nier | Automata | risponde in maniera esilarante alle polemiche su

eurogamer

: Yoko Taro replica ironicamente agli attacchi sulla presenza delle donne in Battlefield V - infoitscienza : Yoko Taro replica ironicamente agli attacchi sulla presenza delle donne in Battlefield V - Eurogamer_it : Donne in #BattlefieldV? Arriva il singolare commento di Yoko Taro. - VG247it : Battlefield V: Yoko Taro commenta in modo ironico le lamentele sulla presenza delle donne ...… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) In seguito al reveal della settimana scorsa, Battlefield V si trova nell'occhio del ciclone per un trailer che non è decisamente piaciuto alla community, e per alcune scelte aspramente criticate dai giocatori come quella di inserire nelle sequenze del video una donna soldato con un peculiare braccio bionico.L'ondata dideve aver lasciato estremamente sorpresodi, che su Twitter ha vinto il premio per il commento piùmai espresso sull'intera vicenda.ndo a un articolo che spiegava le ragioni della tempesta mediatica,non ha potuto far altro che paragonare l'arrabbiata utenza occidentale con quella Giapponese, che a quanto pare adora giocare nei panni di combattenti femminili."Nel frattempo, in Giappone le navi da guerra sono rappresentate da bellissime fanciulle, i guerrieri da ragazzi che amano altri ragazzi e le ...