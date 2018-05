Yamamay Bags&Shoes | un’estate coloratissima con in nuovi Clogs profumati

sportfair

(Di lunedì 28 maggio 2018) Comode, coloratissime e profumate:Bags&Shoes presenta le nuovein pvc per l’estate 2018Bags&Shoes presenta per l’estate 2018, la nuova linea di“Color” in pvc. Disponibili in giallo, rosso, buganvillee, bluette e nero, sono freschi e sfiziosi, perfetti da sfoggiare al mare o durante un soleggiato week-end fuori porta. Il plateau e la suola zigrinata li rendono pratici e confortevoli. A renderli unici…una dolce fragranza che avvolge tutte le varianti! (Prezzo € 29,90). Impossibile resistere alla tentazione di acquistarle! L'articoloBags&Shoes: un’estatecon inSPORTFAIR.