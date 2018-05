Xiaomi Mi Band 3 sarà presentata il 31 maggio | Lenovo Z5 il 5 giugno

Trapelato il manuale d’uso di Xiaomi Mi Band 3 - che non sarà troppo diverso dai predecessori : A poco più di una settimana dalla probabile presentazione di Xiaomi Mi Band 3, scopriamo nuovi dettagli sulla nuova edizione della smartBand, che mostra parecchi punti in comune con i modelli precedenti. L'articolo Trapelato il manuale d’uso di Xiaomi Mi Band 3, che non sarà troppo diverso dai predecessori proviene da TuttoAndroid.

Appare in foto la Xiaomi Mi Band 3 : l’NFC tra le caratteristiche speciali : Crescono le indiscrezioni relative alla Xiaomi Mi Band 3, wereable che il produttore cinese dovrebbe lanciare sul mercato insieme allo smartphone top di gamma Xiaomi Mi7, di cui vi abbiamo parlato più diffusamente proprio nella giornata di oggi in questo articolo dedicato. La smartBand è comparsa al polso di Lei Jun, pubblicata da un blogger locale, esperto in tecnologia, su Weibo. La Xiaomi Mi Band 3 dovrebbe risultare compatibile con la ...

Xiaomi Mi 7 e Mi Band 3 potrebbero essere lanciati alla fine di maggio : Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal popolare social network cinese Weibo, entro la fine di maggio dovrebbero arrivare gli Xiaomi Mi 7 e Mi Band 3 L'articolo Xiaomi Mi 7 e Mi Band 3 potrebbero essere lanciati alla fine di maggio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 appare nuovamente al polso di Lei Jun : Torniamo ad occuparci di Xiaomi Mi Band 3, dispositivo indossabile al centro di diverse indiscrezioni di recente e che il produttore dovrebbe presto lanciare L'articolo Xiaomi Mi Band 3 appare nuovamente al polso di Lei Jun proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 è pronta a introdurre il supporto NFC : Tra le caratteristiche che dovrebbe annoverare Xiaomi Mi Band 3, il nuovo fitness tracker della compagnia cinese, ci sarebbe anche il supporto NFC per eseguire pagamenti e alter transazioni . L'articolo Xiaomi Mi Band 3 è pronta a introdurre il supporto NFC proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 compare in un teaser ufficiale : Xiaomi ha da poco pubblicato su Twitter il primo teaser ufficiale dell'attesa Mi Band 3. La smartBand ritratta nell'immagine pubblicata sembra proprio quella avvistata di recente al polso del CEO di Xiaomi. Buone notizie, dunque, per i fan del brand impazienti di mettere le mani sulla terza generazione della popolare smartBand: il lancio ufficiale si avvicina. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 compare in un teaser ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Era una Xiaomi Mi Band 3 quella che indossava Lei Jun alla presentazione di Black Shark? : All'evento di presentazione dello smartphone da gaming di Black Shark c'era anche Lei Jun, CEO di Xiaomi, che potrebbe aver avuto al polso una Xiaomi Mi Band 3. L'articolo Era una Xiaomi Mi Band 3 quella che indossava Lei Jun alla presentazione di Black Shark? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 : Design simile a Mi Band 2 e display touch : Spunta in rete l’app dove viene mostrato in un tutorial la nuova Xiaomi Mi Band 3: Stesso Design del Mi Band 2 ed un display touch Xiaomi Mi Band 3 è quasi pronta al debutto. La smartBand più economica si aggiorna La nuova versione della smartBand di Xiaomi è quasi pronta per fare il suo […]