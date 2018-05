Xenia | l' emulatore di Xbox 360 avvia ed esegue Halo 3

eurogamer

(Di lunedì 28 maggio 2018) E' ormai noto come Microsoft non abbia intenzione di lanciare3 su PC, pertanto ai giocatori PC non resta che contare sull'emulazione per poter rivivere questo sparatutto classico uscito per console, riporta DSOgaming.Ebbene, i giocatori PC saranno felici di sapere che, l'di360, ora riesce adre ed eseguire3. L'emulazione sfortunatamente ha ancora qualche cosa da sistemare, essendo lontana dall'essere perfetta come se si stesse giocando su una 360. L'emulazione soffre infatti di alcuni disturbi grafici e di un generale calo di prestazioni. Il gioco non è dunque definibile propriamente giocabile ma, come sappiamo accadere in questi casi, è solo questione di tempo.Cosa ne pensate di questa notizia? Emulereste3 su PC?Read more…