Windows 10 | come eseguire un avvio pulito e aggiornare in sicurezza

Come trasformare Windows in Mac : Il fascino del Mac colpisce sempre un po’ tutti. L’ultima passeggiata in un centro commerciale, probabilmente, è finita con il testare incessantemente un OS elegante ed interessante. Gli smanettoni ed amanti di macOS non devono però arrendersi all’ interfaccia grafica di Windows. Esiste un modo per poter trasformare Windows in Mac. Non letteralmente, ma di camuffarlo e dargli un aspetto diverso e più soddisfacente. Il software ...

Come disattivare la schermata di blocco in Windows 10 : Quando si avvia il PC con Windows 10 non è possibile immettere immediatamente la password, ma occorre necessariamente passare prima attraverso una schermata cosiddetta di blocco. Con l’aggiornamento di aprile ad ogni avvio o riavvio appare un’immagine differente, ma è possibile disabilitarla per un accesso diretto al prompt per immettere la password. Come eliminare schermata di blocco in Windows 10 Per poter vedere Come eliminare la ...

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali

Come disinstallare programmi Windows 10 : disinstallare programmi è sicuramente una delle prime cose che si impara a fare non appena si prende un po’ di confidenza con il proprio PC, così da rimuovere i programmi che non ci interessano o che non utilizziamo più, da un po’ di tempo. Se sei alle prime armi con un PC e non sai […] Come disinstallare programmi Windows 10

Come pinnare file nel menu start di Windows 10 : Sono passati un po’ di anni da quando Microsoft ha rivoluzionato il mercato desktop con l’introduzione di Windows 10: oltre a marcare un distacco dal precedente Windows 8, il sistema operativo di casa Redmond è diventato il più diffuso, sbaragliando la concorrenza. Tra le novità introdotte, la barra delle applicazioni è stata arricchita con un riquadro di ricerca da cui è possibile accedere a Cortana, il nuovo assistente vocale. La ...

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali

Come disinstallare programmi Windows 10 : disinstallare programmi è sicuramente una delle prime cose che si impara a fare non appena si prende un po’ di confidenza con il proprio PC, così da rimuovere i programmi che non ci interessano o che non utilizziamo più, da un po’ di tempo. Se sei alle prime armi con un PC e non sai […] Come disinstallare programmi Windows 10

Come risolvere errore Windows 10 0x80070002 : Windows, nonostante sia il sistema operativo largamente più utilizzato nel panorama informatico, è noto soprattutto per la notevole quantità di bug, vulnerabilità e falle a cui gli utenti devono fare quotidianamente attenzione. Ad ogni errore, warning o criticità il sistema operativo assegna un codice. I codici, di solito, sono così tanto generici che non danno possibilità di risolvere il problema ad un utente standard che quindi deve ricorrere ...

Come Installare ADB Su Windows - macOS - e Linux | Guida Aggiornata : Guida download e installazione ADB su PC Windows, macOS, Linux. Come scaricare, Installare e configurare ADB nel modo più semplice e veloce possibile. ADB e Fastboot: la Guida definitiva per PC Windows, macOS, Linux Come Installare ADB su qualsiasi computer Oggi voglio dedicare una Guida a tutti gli utenti Android che ci seguono quotidianamente e che amano il […]

Near Share : come condividere link e file da un PC Windows 10 ad un altro : Con Windows 10 April Update, Microsoft ha introdotto una particolare funzionalità chiamata Near Share che, sebbene conosciuta ancora da pochissimi utenti, risulta essere interessante e soprattutto utile. Condivisione in prossimità – questo il nome della feature tradotto in italiano – consente di trasferire i link del browser e file di qualunque tipologia da un PC Windows 10 ad un altro utilizzando semplicemente le connessioni ...

Come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL [Guida] : Abbiamo già visto negli articoli precedenti Come Ben Imbushuo, uno sviluppatore asiatico molto esperto nel modding dei Lumia, fosse riuscito ad installare Windows 10 on ARM sul suo smartphone. Dopo pochissimi giorni, lo stesso developer ha pubblicato su GitHub la prima vera guida su Come far eseguire la versione desktop di Windows 10 studiata per i processori ARM sul Lumia 950XL; quest’ultimo è l’unico dispositivo su cui è possibile ...

Come Tagliare Video su Windows e MAC con VLC : Vediamo Come Tagliare e Dividere Video su Windows e MAC usando VLC. Soluzione gratuita e veloce per Tagliare Video facilmente in pochi click con il software gratuito VLC Tagliare Video gratis con VLC Operare con i Video non è mai facile, convertire, decine e decine di formati differenti e la semplice operazione di Tagliare ed […]

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali

Microsoft Store : la funzione “Acquista come Regalo” aggiunta anche in Windows 10 : Gli utenti Xbox One possono da svariati mesi acquistare dei giochi dal Microsoft Store in formato regalo ovvero comprarli con i propri soldi per regalarli ad altri utenti. Con un nuovo aggiornamento lato server, la funzionalità è stata estesa anche ai giochi marchiati Xbox Live di Windows 10; alcuni esempi possono essere Forza Motorsport 7, Cuphead, Quantum Break, Forza Horizon 3 e Recore. L’annuncio è arrivato direttamente dal blog ...