Will Smith ha cantato l’inno dei Mondiali di Calcio 2018 | ascolta “Live It Up”

Russia 2018 : Will Smith canta alla chiusura : Will Smith sarà uno degli interpreti della canzone ufficiale del mondiale Fifa 2018 dal titolo “Live it up”. Lo ha reso noto l’ente mondiale del calcio con un comunicato. La canzone è stata prodotta dal DJ e compositore Diplo. Insieme alla stella di Hollywood, anche Nicky Jam e Era Istrefi si esibiranno in occasione della finale, che si terrà il 15 luglio nello stadio Luzhniki di Mosca. Il lancio di “Live it Up” è ...

Mondiali 2018 : è Will Smith a cantare l’inno : Si chiama Live it up e, a giudicare dal primo ascolto, sembra avere tutte le carte in regola per diventare l’inno che ricorderemo, la canzone che balleremo. Si tratta del brano ufficiale dei Mondiali di calcio 2018 che, dopo Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte, punta tutto sul portoricano Nicky Jam, sulla kosovara Ira Estrefi e, dulcis in fundo, su Will Smith, attore e rapper, quattro Grammy e videoclip da milioni di ...

Mondiali Russia 2018 - Will Smith e Nicky Jam canteranno la canzone ufficiale : Russia 2018... ci siamo! Da mesi ormai ci sono qualificate e gironi e, pian piano, stanno arrivando tutte le convocazioni ufficiali. Ci sono squadre e calciatori, come ogni Mondiale che si rispetti ...

IO - ROBOT/ Su canale 20 il film con Will Smith (oggi - 23 maggio 2018) : Io, ROBOT, il film in onda su canale 20 oggi, mercoledì 23 maggio 2018. Nel cast: Will Smith e Bridget Moynahan, alla regia Alex Proyas. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 09:30:00 GMT)

'Men in Black' - arriva il reboot con due eroi Marvel al posto di Will Smith e Tommy Lee Jones : I due dovranno indagare su un caso di omicidio che li porterà a viaggiare per tutto il mondo. La regia è affidata a F. Gary Gray , già dietro la macchina da presa di "Fast Furious 8" e "Straight ...

Will Smith canterà la canzone ufficiale dei Mondiali 2018 : Canzoni come La copa de la vida di Ricky Martin o Waka Waka di Shakira sono rimaste nella storia come fenomenali successi musicali estivi. Ma forse non sempre si ricorda che erano brani nati come inni ufficiali dei Mondiali di calcio (rispettivamente di quelli di Francia 1998 e di Sudafrica 2010). Ora che si avvicinano anche i Mondiali 2018 che si terranno in Russia, la cui partenza è prevista per il prossimo 14 giugno, è il tempo di scegliere ...

IO SONO LEGGENDA/ Su Canale 20 il film con Will Smith (oggi - 16 maggio 2018) : Io SONO LEGGENDA, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 16 maggio 2018. Nel cast: Will Smith, Salli Richardson, alla regia Francis Lawrence. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:00:00 GMT)

Io sono leggenda - film in tv 18 maggio 2018 : Will Smith lotta contro una strana epidemia : Ogni notte la sua vita è in pericolo perché la notte è il giorno dei padroni del mondo Io sono leggenda: il trailer Per vedere l'intera programmazione di questa sera VAI ALLA GUIDA TV

Jada Pinkett Smith : «Non avrei dovuto frequentare Will quand’era sposato» : Jada Pinkett e Will Smith sono sposati da vent’anni e sono una delle coppie più solide e sincere di Hollywood. Ma nella vita del principe di Bel-Air c’è un «prima»: il matrimonio con Sheree Fletcher, che è durato dal 1992 al 1995 e che l’ha reso padre per la prima volta, di Trey. L’attrice, mamma di Jaden, 19, e Willow, 17, a conferma del suo essere senza filtri ha voluto inaugurare la sua nuova webseries su Facebook, dal ...

Willow Smith ha sorpreso i genitori Will Smith e Jada Pinkett in un momento di passione : Papà Will , invece, lo scoprirà solo in questi giorni, quando la news farà il giro del mondo! Ok tutto, ma la prossima volta magari chiudete la porta!

Will Smith a lezione di salsa da Marc Anthony e il video spopola sul web : Will Smith festeggia il suo centesimo post su Instagram postando un video nel quale impara a ballare la salsa con un maestro d'eccezione: il cantante Marc Anthony. La divertita esibizione ha subito ...