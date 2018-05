“WhatsApp diventa a pagamento” Il messaggio che spaventa gli utenti | la verità dietro

caffeinamagazine

(Di lunedì 28 maggio 2018) In tempi come questi non è mai facile capire davvero cosa ci accade intorno, bombardati di notizie che si rincorrono in rete e dai toni alle volte contrastanti. Una delle ultime voci che ha allarmato gliin queste ultime ore riguarda WhatsApp, la popolare app di messaggistica usata ogni giorno da milioni di persone sparse per il mondo e che ha animato diverse conversazioni virtuali di recente. Attenzione, però, perché ilche sta circolando non solo è una bufala, l’ennesima che vuole l’applicazione pronta are a pagamento. Ma nasconde anche all’interno un link maligno sul quale è bene non cliccare per evitare guai. Una vera e propria truffa, insomma, che non solo diffonde informazioni fallaci ma mina anche la sicurezza dei dispositivi degliche ci si imbattono. Anche stavolta è la polizia postale a mettere in guardia, ma ...