WhatsApp | a breve sarà possibile inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica!

WhatsApp / App più usata in Italia : a breve il sorpasso su Facebook come utenti attivi : WHATSAPP è l'app più usata in Italia . In arrivo nei prossimi giorni un aggiornamento con due nuove funzioni relative alle note vocali e all'invio di video-messaggi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:00:00 GMT)

WhatsApp/ No alla condivisione con Facebook dei dati degli utenti - ma solo per breve tempo… : WhatsApp, trucchi e funzioni segrete: come attivare le notifiche per sapere quando una persona è online. Se volete sapere tutto di un contatto che vi interessa, ecco come dovete fare(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:53:00 GMT)