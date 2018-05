WeWorld Index 2018 | l’Italia perde 9 posizioni e diventa fanalino di coda europeo per

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Si è tenuta oggi presso l’Università della Calabria la presentazione del, l’indice che misura il tasso di inclusione di donne e minori in Italia e all’estero, elaborato dall’Organizzazione non Governativa impegnata da quasi vent’anni nella difesa di donne e bambini in Italia e nel Mondo. La presentazione, avvenuta in occasione della seconda edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da AsviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) di cuifa parte, è stata l’occasione per contribuire alla misurazione del raggiungimento degli obiettividell’Alleanza; nello specifico l’Obiettivo 4 relativo all’istruzione di qualità per tutti. Attraverso la presentazione del, la Onlus ha analizzato le 5 barriere a un’educazione inclusiva e di qualità con particolare attenzione verso la barriera della povertà educativa ereditaria, che ...