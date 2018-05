Wall Street chiuda per pausa festiva

Wall Street chiusa per il Memorial day : Wall Street oggi rimarrà chiusa in occasione del Memorial day. Le contrattazioni riprenderanno regolarmente domani.

Wall Street : weekend preda di mille pensieri - lunedì tutti fermi : Nyse, venerdì da leoni per Foot Locker Al New York Stock Exchange , nel settore dell'abbigliamento e degli accessori per lo sport, le azioni della Foot Locker, Inc. , FL, oggi, venerdì 25 maggio del ...

Wall Street chiude mista : DJ -0.24% : 22.16 Chiusura in altalena alla Borsa di New York. A Wall Street il Dow Jones perde lo 0,24% a 24.751,06 punti, il Nasdaq sale dello 0,13% a 7.433,86 punti, mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,24% a 2.721,24 punti. Sul fronte delle valute, alla chiusura delle contrattazioni a Wall Street, l'euro è scambiato a 1,1661 dollari.

Wall Street poco mossa in vista del Memorial Day : Indici statunitensi contrastati a metà seduta , in una sessione caratterizzata da volumi al di sotto della media in vista del lungo week-end. Lunedì Wall Street resterà infatti chiusa per il Memorial ...

Wall Street : avvio in lieve calo in vista di un lungo fine settimana - Dj -0 - 2% : Il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, non ha parlato di tassi ne' di economia Usa nel testo di un discorso. Il DJIA perde 51 punti, lo 0,2%, a quota 24.760,6. L'S&P 500 cede 8,6 punti, ...

Wall Street : doccia scozzese - Trump e Kim preparano nuovi screzi : ... trattasi di un ' tremendo contrattempo per la Corea del Nord ed in effetti di una battuta d'arresto per il mondo'. I have decided to terminate the planned Summit in Singapore on June 12th. While ...

Best Buy crolla a Wall Street dopo il bilancio : Teleborsa, - Il forte incremento delle vendite registrato da Best Buy non basta agli investitori. I titoli della catena retail statunitense stanno crollando a Wall Street , -7,5%, nel giorno della ...

Best Buy crolla a Wall Street dopo il bilancio : Il forte incremento delle vendite registrato da Best Buy non basta agli investitori. I titoli della catena retail statunitense stanno crollando a Wall Street , -7,5%, nel giorno della pubblicazione ...

Wall Street avvia a marcia indietro : Avvio in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,40%. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo S&P-500 che retrocede dello 0,38%. In calo ...

"Flat tax in Italia può funzionare"/ Bloomberg e Wall Street Journal approvano la linea Salvini-Berlusconi : "La flat tax in Italia può funzionare", la proposta della Lega di Matteo Salvini incontra il parere favorevole di Bloomberg e del Wall Street Journal.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:28:00 GMT)

Storica deregulation Wall Street : risparmiatori meno al sicuro : ... svincolate dai costi e dalla burocrazia che la vigilanza impone, potrebbero concentrarsi sul loro principale obiettivo, ossia quello di dare credito all' economia reale. Ricevi aggiornamenti su ...

Una donna a Wall Street. L'ex stagista diventa boss nel tempio degli uomini : ... vuole dare prova di rinnovamento e attenzione alla parità di genere e in una mossa simbolica affida per la prima volta nei suoi 226 anni di storia la guida della Borsa valori più grande al mondo , 1,...

Wall Street continua sulla scia degli acquisti : Teleborsa, - La Borsa di New York inizia la seduta sui livelli della giornata di ieri 22 maggio, riportando variazioni superiori alla parità. Mercati USA che beneficiano della tregua sul fronte ...

Borsa : Wall Street chiude debole - Dj +0 - 01% - Nasdaq -0 - 38% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve