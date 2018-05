Voragine sul ponte che porta a Fonteno | il paese della Bergamasca resta isolato

[L'inchiesta] L'assurdo record di Roma : una Voragine sulle strade ogni 36 ore : Roma è come un gigantesco gruviera. Sono 43 gli eventi franosi nella Capitale da inizio anno fino al 31 marzo: il doppio rispetto a quelli registrati negli stessi mesi del 2017, con un trend pari ad ...

Raggi cade sulle buche : a Roma una Voragine ogni 36 ore : A Roma, se continua così, ci saranno più buche che strade. Il numero di voragini stradali presenti nella Capitale è raddoppiato, passando dai 21 eventi registrati fino a marzo 2017, ai 43...

Roma - si apre una Voragine tra due auto in sosta sull’Appia | Guarda le foto e il video : Roma, si apre una voragine tra due auto in sosta sull’Appia | Guarda le foto e il video Roma, si apre una voragine tra due auto in sosta sull’Appia | Guarda le foto e il video Continua a leggere

Voragine a Roma sulla Circonvallazione Appia : due auto in bilico : La Circonvallazione Appia è entrata tra i trend topi di Twitter oggi e il video che vedete nel tweet qui sotto, pubblicato dall'utente Francisca De Candia, è stato visualizzato migliaia di volte perché ha ripreso in diretta il momento in cui si è aperta una Voragine larga 3 metri per 5 e profonda 6 metri all'altezza del civico 97, tra via Latina e via Appia Nuova.Ora, crollo in diretta a Circonvallazione Appia. #Roma @Romafaschifo ...

Due auto in bilico sulla Voragine nella Circonvallazione Appia : Una voragine si è aperta in Circonvallazione Appia tra due auto parcheggiate che sono rimaste in bilico. Dalle 15 le squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco stanno intervenendo all'altezza ...

Due auto in bilico sulla Voragine nella Circonvallazione Appia : Una voragine si è aperta in Circonvallazione Appia tra due auto parcheggiate che sono rimaste in bilico. Dalle 15 le squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco stanno intervenendo all'altezza del civico 97 e hanno iniziato l'opera di recupero delle due autovetture, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo, rimaste in bilico sulla voragine (larga 3 metri per 5 metri, profonda circa 6 metri). Dai primi accertamenti, ...

Roma - maxi Voragine sulla Appia/ Video emergenza - due auto in bilico sulla buca in Circonvallazione : Roma, maxi voragine sull'Appia: Video, l'emergenza prosegue sulle strade della Capitale. Due auto in bilico sulla buca in Circonvallazione: allarme e Piano Marshall del sindaco Raggi(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:14:00 GMT)

Roma - si apre maxi Voragine sulla circonvallazione Appia : due auto in sosta rimangono in bilico : Una maxi voragine si e’ aperta in strada a Roma, tra due auto in sosta, in circonvallazione Appia. Secondo quanto si e’ appreso, le due macchine sono rimaste in bilico. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l’intervento di recupero. La voragine e’ larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione ...

Roma sprofonda - maxi-Voragine sull'Appia : "Profonda 6 metri" - in bilico due auto parcheggiate : Una nuova, enorme voragine si è aperta in strada a Roma intorno alle 14.30 sulla Circonvallazione Appia, all'altezza del civico 97, tra due auto in sosta: le due auto parcheggiate ai bordi...