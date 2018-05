Volley | Nations League 2018 | che ritorno di Ivan Zaytsev! Lo Zar fenomeno da opposto | 69

Volley - Nations League 2018 : secondo weekend - le partite dell’Italia. Gli azzurri sfidano Canada - Iran - Argentina : date - programma - calendario - orari e tv : Dopo il fantastico tris di vittorie infilato a Kraljevo, l’Italia si trasferisce a San Juan (Argentina) per la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono scatenati contro la Germania, hanno firmato l’impresa contro il Brasile e hanno zittito la Serbia: doveva essere un weekend difficilissimo e invece si è rivelato trionfale. La nostra Nazionale si affaccia dunque con elevato ottimismo al secondo fine ...

Volley - Nations League 2018 : terza giornata - risultati e classifica. Francia - Polonia - Russia e Italia volano : Polonia, Francia, Italia e USA chiudono da imbattute il primo weekend della Nations League 2018 di Volley maschile. Le quattro formazioni hanno vinto i tre incontri delle rispettive Pool. Brasile e Russia hanno già incamerato una sconfitta, fatica la Serbia. Di seguito i risultati della terza giornata e la nuova classifica generale. A Ningbo (Cina) Bulgaria vs Argentina 3-1 (19-25; 25-19; 25-21; 25-22) Nikolay Uchikov fa il fenomeno, ...

Volley - Nations League 2018 – Ivan Zaytsev : “Bel tris di successi - ottime sensazioni”. Chicco Blengini : “Italia positiva - il percorso è lungo” : L’Italia ha surclassato la Serbia con un roboante 3-0 e ha così infilato il terzo successo consecutivo nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri hanno dominato a Kraljevo e l’entusiasmo è davvero molto alto come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla FIPAV. Ivan Zaytsev: “Siamo molto contenti, abbiamo chiuso con un tris di successi, le sensazioni sono molto buone anche se sappiamo che possiamo ancora migliorare. ...

Volleyball Nations League Maschile – Italia sbalorditiva a Kraljevo : battuta anche la Serbia : Volleyball Nations League Maschile: l’Italia centra il terzo successo, 3-0 alla Serbia Kraljevo. Bottino pieno per la Nazionale Italiana che centra il suo terzo successo consecutivo ai danni dei padroni di casa della Serbia con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-18, 25-16). La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini fa dunque la voce grossa in avvio di manifestazione, anche se la formazione tricolore è solo all’inizio di un lungo percorso che la ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Serbia 3-0 - le pagelle degli azzurri. Zaytsev e Juantorena - notte stellare. Randazzo tutto cuore : L’Italia ha sconfitto la Serbia con un roboante 3-0 nella terza giornata della Nations League 2018 di Volley maschile e ha così conquistato la terza vittoria consecutiva nella neonata competizione internazionale. Gli azzurri continuano a incantare e fanno sognare i tifosi anche se siamo soltanto all’inizio della stagione. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo. IVAN Zaytsev: 8. Chiude un weekend con i fiocchi ...

Volley - Nations League 2018 : ITALIA INDEMONIATA! Azzurri incontenibili - Serbia demolita : terza vittoria consecutiva : L’ITALIA è letteralmente incontenibile, gli Azzurri non si fermano più e continuano a macinare vittorie esibendo un gioco spumeggiante e tecnicamente validissimo che sta facendo la differenza. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno asfaltato la Serbia con un roboante 3-0 (25-21; 25-18; 25-16) nella terza giornata della Nations League 2018 di Volley maschile e hanno così infilato il terzo successo consecutivo nella competizione ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la terza tappa. Tornano Egonu - Chirichella e De Gennaro : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Nations League 2018. Le azzurre saranno impegnate a Hong Kong (Cina) dal 29 al 31 maggio e affronteranno il Giappone, l’Argentina e le padrone di casa. La nostra Nazionale deve cercare di vincere il maggior numero possibile di partite per rimanere in corsa per la Final Six dopo i due successi conquistati contro Germania e ...

Volleyball Nations League Maschile – Splendido bis dell’Italia - Brasile ko al tie break : Volleyball Nations League Maschile: Boom Boom Italia, dopo la Germania battuto anche il Brasile al tie-break E’ una Nazionale Italiana davvero in palla quella che oggi ha superato il Brasile con il punteggio di 3-2 (18-25, 25-19, 25-21, 24-26, 15-8) nella seconda giornata di Volleyball Nations League. I ragazzi di Blengini si sono resi protagonisti di una prova magistrale nella quale dopo aver ceduto il primo set non si sono disuniti e anzi ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - chiudi col botto! Che sfida alla Serbia - serve la terza vittoria. Quanti duelli in campo : L’Italia non vuole più fermarsi e va a caccia del terzo successo consecutivo nella Nations League 2018 di Volley maschile, fondamentale per alimentare ulteriormente le ambizioni di qualificazione alla Final Six della neonata competizione internazionale. Dopo aver sconfitto la Germania e aver firmato l’impresa contro il Brasile, oggi pomeriggio (ore 19.00) gli azzurri affronteranno la Serbia nell’atto conclusivo del trittico di ...