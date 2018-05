Volley femminile | Nations League 2018 | Italia | servono le vittorie! Tornano Egonu e

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia Femminile prepara la sfida Giappone : ...aspetti possono essere migliorati solo accumulando esperienza sul campo e in questo senso la Volleyball Nations League offre tante occasioni per confrontarsi con le formazioni più forti al mondo. ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la terza tappa. Tornano Egonu - Chirichella e De Gennaro : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Nations League 2018. Le azzurre saranno impegnate a Hong Kong (Cina) dal 29 al 31 maggio e affronteranno il Giappone, l’Argentina e le padrone di casa. La nostra Nazionale deve cercare di vincere il maggior numero possibile di partite per rimanere in corsa per la Final Six dopo i due successi conquistati contro Germania e ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “La mia Italia con il cambio palla creativo : vi spiego cos’è la novità” : L’Italia si è riscattata prontamente nella Nations League 2018 di Volley femminile, dopo quattro sconfitte consecutive è riuscita a vincere due partite di fila contro Germania e Corea del Sud. Le azzurre si sono così rilanciate e sperano di rimanere in corsa per la qualificazione alla Final Six, il livello di gioco si è alzato, è aumentata la continuità e i vari fondamentali sono diventati più solidi, segno di un gruppo giovane che sta ...

Volley : A1 Femminile - Mazzaro e Bisconti due pedine nel roster della Savino : SCANDICCI , FIRENZE, - Il roster costruito dalla Savino Del Bene sta prendendo forma. Sono in arrivo due giocatrici essenziali per completare l'organico per coach Parisi. Un giovane talento e una ...

Volley femminile - Nations League 2018 : che reazione dell’Italia! Due vittorie di fila - il gruppo si ritrova : Sylla - Bosetti e Ortolani spingono. Final Six possibile? : L’Italia ha reagito, le azzurre hanno ruggito a Suwon e si sono rilanciate nella Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo le tre sconfitte consecutive maturate a Lincoln, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno incominciato perdendo contro la Russia ma poi si sono subito riscattate e hanno infilato due successi che ci tengono in vita in ottica qualificazione alla Final Six: le affermazioni contro la Germania e soprattutto contro la ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Corea del Sud 3-0 - le pagelle delle azzurre. Sylla indemoniata - Parrocchiale esplosiva - Ortolani-Bosetti veterane : L’Italia ha surclassato la Corea del Sud con un netto 3-0 e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Nations League 2018 di Volley femminile rimanendo in corsa per le Final Six. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo a Suwon contro le padrone di casa. MIRIAM Sylla: 8,5. Letteralmente indemoniata! Ha giocato una delle migliori partite in azzurro, eccezionale in attacco e soprattutto fantastica in difesa, ...

LIVE Volley femminile - Italia-Corea del Sud in DIRETTA : 3-0 - azzurre mostruose! Seconda vittoria in Nations League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Suwon per affrontare le temibili padrone di casa. Dopo il successo ottenuto ieri contro la Germania, la nostra Nazionale proverà a replicarsi contro le asiatiche trascinate dal fenomeno Kim Yeon Koung, opposto indemoniato in grado di fare la differenza da sola. Le ragazze di Davide ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia vuole il bis contro la Corea del Sud - sfida all’indemoniata Kim : Dopo aver conquistato la prima vittoria nella Nations League 2018 di Volley femminile, l’Italia tornerà in campo domani (ore 12.00) per affrontare la Corea del Sud nel match che chiude il trittico di partite a Suwon. Le azzurre sono riuscite a sconfiggere la Germania e a sbloccarsi dopo quattro sconfitte consecutive, ora proveranno a replicarsi contro le padrone di casa che invece stanno viaggiando a mille: quattro successi nelle prime ...

Volley femminile - Nations League 2018 : domani Italia-Corea del Sud (24 maggio). Programma - calendario - orario d’inizio e tv : domani giovedì 24 maggio l’Italia affronterà la Corea del Sud in un match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Suwon, le azzurre sfideranno le temibili padrone di casa nell’ultimo incontro di questa seconda tappa: le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno sfavorite contro la compagine trascinata dal fenomeno Kim Yeon Koung ma proveranno ad alzare il tiro dopo essersi sbloccate contro la Germania. Di seguito la ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Germania 3-0 - le pagelle delle azzurre. Sylla - Ortolani e Lubian sugli scudi : L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-0 e ha così conquistato la prima vittoria nella Nations League 2018 di Volley femminile. A Suwon (Corea del Sud) le azzurre hanno rialzato la testa dopo quattro sconfitte consecutive e hanno fatto dei passi in avanti sotto il profilo del gioco. Di seguito le pagelle delle ragazze di coach Davide Mazzanti. MIRIAM Sylla e SERENA Ortolani: 7,5. Le migliori in campo, quando si accendono in attacco ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - ora serve la vittoria! Contro la Germania per sbloccarsi : La Nations 2018 di Volley femminile si sta rivelando troppo complicata per l’Italia, almeno in questo frangente. Le azzurre hanno perso le prime quattro partite della competizione internazionale che ha preso il posto del Grand Prix e sono già spalle al muro: la qualificazione alla Final Six è lontanissima, per continuare a sperare è assolutamente necessario battere la Germania che oggi si è dovuta inchinare al cospetto delle padrone di ...