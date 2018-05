Volley | A2 Maschile | Tiozzo raggiunge Spanakis a Bergamo

Volleyball Nations League Maschile – Italia sbalorditiva a Kraljevo : battuta anche la Serbia : Volleyball Nations League Maschile: l’Italia centra il terzo successo, 3-0 alla Serbia Kraljevo. Bottino pieno per la Nazionale Italiana che centra il suo terzo successo consecutivo ai danni dei padroni di casa della Serbia con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-18, 25-16). La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini fa dunque la voce grossa in avvio di manifestazione, anche se la formazione tricolore è solo all’inizio di un lungo percorso che la ...

Volleyball Nations League Maschile – Splendido bis dell’Italia - Brasile ko al tie break : Volleyball Nations League Maschile: Boom Boom Italia, dopo la Germania battuto anche il Brasile al tie-break E’ una Nazionale Italiana davvero in palla quella che oggi ha superato il Brasile con il punteggio di 3-2 (18-25, 25-19, 25-21, 24-26, 15-8) nella seconda giornata di Volleyball Nations League. I ragazzi di Blengini si sono resi protagonisti di una prova magistrale nella quale dopo aver ceduto il primo set non si sono disuniti e anzi ...

Volleyball Nations League maschile : esordio con vittoria per l’Italia - Germania ko : Volleyball Nations League maschile: l’Italia comincia col piede giusto, Germania ko per 3-1 all’esordio Kraljevo. La Volleyball Nations League comincia nel migliore dei modi per la Nazionale Italiana che oggi nella gara d’esordio ha superato con il punteggio di 3-1 (25-18, 25-19, 23-25, 25-20) la Germania. La formazione di Gianlorenzo Blengini ha disputato una buona gara, riuscendo ad avere ragione dei tedeschi al termine di un incontro ...

Volley : A1 Maschile - Siena che colpo - preso Hernandez : Siena- E' arrivato ieri pomeriggio il primo grande acquisto per l' Emma Villas Siena del Presidente Bisogno. Sono infatti passati solo pochi giorni dalla promozione conquistata sul campo del PalaEstra,...

Volleyball Nations League Maschile – La presentazione del primo weekend di gare : Volleyball Nations League Maschile: Colaci presenta il primo weekend di gare La Nazionale Maschile è arrivata ieri sera a Kraljevo dopo un lungo trasferimento in pullman dall’aeroporto di Belgrado dove a sua volta era atterrata proveniente da Roma Fiumicino. Questa mattina, dunque, è cominciata ufficialmente la Volleyball Nations League per Gianlorenzo Blengini e i suoi ragazzi che nel week end, nella Pool 4, affronteranno, nell’ordine, ...

Volley : A2 Maschile - Romiti giocherà a Grottazzolina : Grottazzolina , FERMO, -La Videx Grottazzolin a mette a segno il primo colpo di mercato riportando nelle Marche Roberto Romiti, esperto libero di 35 anni che vanta una lunga esperienza in Superlega ed ...

Volley - Nations League 2018 maschile : calendario Italia e movimenti mercato : Dal 25 al 27 maggio la Nazionale Italiana maschile di pallavolo sarà impegnata nella prima tappa della Nations League 2018, il torneo che ha sostituito da quest'anno la World League. A seguire il calendario, gli orari e la copertura tv, oltre agli ultimi principali movimenti di mercato con protagonisti i principali club Italiani. In attesa di conoscere i risultati della Nazionale femminile, impegnata nella seconda tappa della Volleyball Nations ...

Diretta / Italia Australia (risultato live 0-0) streaming video e tv - 1^ set (amichevole Volley maschile) : Diretta Italia Australia: info streaming video e tv della seconda amichevole contro gli aussie, ultimo test match per la nostra nazionale prima della Nations League.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:10:00 GMT)

Volley – La Nazionale Maschile a Catania per un nuovo test match : i convocati di Blengini : Nazionale Maschile: i convocati per il primo week end di Volleyball Nations League La Nazionale Maschile si è trasferita a Catania dopo il primo test match contro l’Australia disputato ieri pomeriggio a Reggio Calabria. In attesa della seconda gara amichevole in programma questa sera alle ore 20.30 – differita Rai Sport ore 22 -, il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte al primo week di Volleyball ...

Volley – Nazionale Maschile : domani a Reggio Calabria il primo test match in vista della Volleyball Nations League : Nazionale Maschile: domani a Reggio Calabria il primo impegno ufficiale contro l’Australia Reggio Calabria. Poco più di 24 ore al primo impegno ufficiale della stagione della Nazionale Maschile. domani, alle ore 18 in diretta Rai Sport, al PalaCalafiore, la formazione di Gianlorenzo Blengini scenderà in campo contro l’Australia nel primo test match in programma nella marcia di avvicinamento alla Volleyball Nations League che per Giannelli e ...

Volley : A2 Maschile - Michele Grassano è un nuovo giocatore di Santa Croce : Santa Croce SULL'ARNO , PISA, -Colpo di mercato della Kemas Lamipel Santa Croce che ha rilevato dalla New Real Volley Gioia del Colle lo schiacciatore foggiano Michele Grassano. L'atleta, che compirà ...

Volley mercato maschile : i principali movimenti ufficiali al 15/5 Video : Il Volley mercato è gia' entrato nel vivo, soprattutto per volonta' di molti giocatori che vogliono presentarsi con i rispettivi impegni con la nazionale liberi da pensieri ed indecisioni sul proprio futuro. Così molti spostamenti sono gia' stati resi ufficiali o lo sono virtualmente pur mancando l'ufficialita'. Ecco una rapida carrellata delle principali operazioni di mercato che hanno animato questi primi giorni di nuovi acquisti e comunicati ...

Volley : A2 Maschile - Albertini nuovo regista di Cantù : CANTU' , COMO, - Dopo la conferma dello staff tecnico, il Pool Libertas Cantù annuncia il primo tassello che andrà a comporre il roster per la stagione 2018-2019. Il primo 'pezzo' risponde al nome di ...