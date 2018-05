Vodafone regala 6 GB di internet ai clienti con Vodafone Tutto Illimitato

Vodafone Happy Friday vi regala sconti per capsule e macchine Lavazza : Per l'Happy Friday di oggi 25 maggio Vodafone vi regala sconti per l'acquisto di capsule e macchine Lavazza. Gli amanti del caffè potranno scegliere tra tre tipologie di buono sconto, spendibile in ogni caso fino al 6 giugno 2018 L'articolo Vodafone Happy Friday vi regala sconti per capsule e macchine Lavazza proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Friday regala buoni sconto Goldenpoint o Tifoshop : Il Vodafone Happy Friday di questa settimana regala buoni sconto del 20% da spendere presso i negozi o il sito Goldenpoint sulla collezione mare oppure da utilizzare per i vostri acquisti sportivi su Tifoshop.com. Quale avete scelto?

Vodafone Happy Friday regala 10 euro di sconto sui biglietti Trenitalia : Ancora una volta arriva in anticipo la comunicazione del nuovo regalo di Vodafone Happy Friday in arrivo il prossimo venerdì 11 maggio. L'operatore regala infatti agli iscritti del programma in questione 10 euro di sconto da utilizzare per i biglietti di Trenitalia acquistati tramite l'app Trenitalia o sul sito web ufficiale della società.

Vodafone regala un anno di Pass Social & Chat ad alcuni clienti : Vodafone sta inviando ad alcuni clienti un SMS che li informa della possibilità di attivare Vodafone Pass Social & Chat gratuitamente per un anno: siete anche voi tra i fortunati ad avere ricevuto la comunicazione dall'operatore?

Vodafone Happy Friday regala due buoni acquisto per i Mondadori Store : Vodafone Happy Friday di questa settimana regala due buoni acquisto da 10 euro utilizzabile presso i Mondadori Store aderenti con una spesa minima di 30 euro: ecco i dettagli dell'omaggio in arrivo domani, 4 maggio.

Cos'è Vodafone Happy Sharing? Come regalare o chiedere sorrisi dal 27 aprile : Nasce Vodafone Happy Sharing, una nuova funzione del programma fedeltà dell'operatore rosso che consente di condividere o richiedere sorrisi ad altri clienti in modo semplice e immediato. Di certo un'arma utile da sfruttare quando si ha la necessità di raggiungere una quota di punti sufficiente per uno specifico regalo. Come funziona esattamente la novità? Da oggi 27 aprile, visitando l'applicazione MyVodafone, più di qualcuno si sarà reso ...

Vodafone Happy Friday regala abbonamenti digitali e porta la condivisione dei sorrisi : Scopriamo i regali portati questa settimana dal programma Vodafone Happy Friday: gli utenti possono scegliere tra due abbonamenti a riviste digitali e hanno da ora l'opportunità di condividere i sorrisi tramite Happy Sharing.

Vodafone Happy regala fino a 30 Giga ai propri clienti : ecco come : Per tutti i clienti Vodafone una gradita sorpresa per il prossimo Venerdì del programma Happy: a seconda di quanti anni utilizzate lo storico operatore rosso avrete a disposizione fino a 30 Giga di traffico dati in 4G.Per la fine di aprile e per tutto il mese di maggio 2018 Vodafone farà un regalo molto gradito a tutti i clienti che hanno aderito al programma Happy, il programma che li premia ogni settimana e sopratutto lo fa ...

Vodafone Happy friday ti regala il cinema di Chili - : ... la nota piattaforma di streaming video. Vodafone Happy friday: ecco come ricevere un buono da spendere per noleggiare film su Chili Per riscattare il vostro coupon da 10 euro vi basterà effettuare ...

Vodafone presenta TOBi e regala il primo mese di Vodafone Smart e Vodafone Pro : Vodafone presenta ufficialmente l'assistente digitale TOBi, disponibile presso tutti i canali di assistenza dell'operatore. Nel frattempo Vodafone regala il primo mese e il costo di attivazione delle offerte Vodafone Smart e Vodafone Pro, ma a una condizione.