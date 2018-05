Vince oltre 300 milioni alla lotteria - ma la sua vita diventa un incubo e finisce in carcere : Intanto, però, si è visto limitare la libertà personale e non ha più accesso all'incredibile somma ottenuta con il biglietto Vince nte di una delle lotterie più ricche al mondo.

Vince oltre 300 milioni alla lotteria - ma la sua vita diventa un incubo e finisce in carcere : Intanto, però, si è visto limitare la libertà personale e non ha più accesso all'incredibile somma ottenuta con il biglietto Vince nte di una delle lotterie più ricche al mondo.

Ascolti tv - Vince Il Capitano Maria con oltre 6.1 milioni di telespettatori : La gara agli Ascolti di lunedì 14 maggio è stata vinta dalla fiction ‘Il Capitano Maria ‘ di Rai1 con Vanessa Incontrada, che si è imposta con 6.174.000 telespettatori e il 25.8% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, decisamente staccato, ‘Taken 3 – L’Ora della Verità’ su Canale 5, con 2.174.000 telespettatori e il 10% di share. Terza posizione per ‘Report’ su Rai3 con 1.837.000 ...

Ascolti tv - Vince il film Nemiche per la pelle su Rai1 con oltre 3 - 5 milioni di telespettatori : A vincere la prima serata di mercoledì 18 aprile è il film Nemiche per la pelle, commedia di Luca Lucini con Margherita Buy e Claudia Gerini, visto su Rai1 da 3 milioni e 588mila telespettatori con uno share del 14.7%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Un giorno come tanti ha totalizzato 1 milione 809mila telespettatori con l’8.3%. Meglio del film con Kate Winslet e Josh Brolin hanno fatto Chi l’ha visto?, che ha raccolto su ...