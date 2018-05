Vigilante speronato da ladri nel tentativo di evitare rapina

romadailynews

(Di lunedì 28 maggio 2018) Roma: tentataall’interno di sala scommesse Roma – Unè riuscito a mettere in fuga dei malviventi che questa notte, hanno tentato di entrare in una sala scommesse di Pomezia. I, verso i quali si cercano ancora le tracce, hanno tentato di fare irruzione dopo aver segato la serranda dell’attività di via dei Fratelli Bandiera. Durante la corsa per allontanarsi dalla zona a bordo della loro auto, ihannola macchina delche ha tentato un breve inseguimento. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Pomezia che nelle scorse ore hanno ritrovato l’auto utilizzata dai, un suv abbandonato e dato alle fiamme in una zona limitrofa. Indagini in corso. L'articolodaneldiproviene da RomaDailyNews.