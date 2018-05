Viaggi & Turismo | Trofeo Schiava al vigilius mountain resort | tra vino | buon cibo e

Viaggi & Turismo : riprende lo storico collegamenti Napoli-Isole Eolie - promozione speciale : Dal 31 maggio e fino al 9 settembre SNAV riprenderà lo storico collegamento tra Napoli e le Isole Eolie che, grazie ai mezzi veloci, consente una traversata di sole 4 ore e mezza da Mergellina. Per il lancio del servizio SNAV ha riservato un’altra delle sue promozioni Speciali: dal 28 maggio al 29 maggio Viaggio in poltrona a solo 1€ di quota trasporto, (escluso supplementi e i diritti). L’acquisto potrà essere fatto sul sito SNAV oppure tramite ...

Viaggi & Turismo : per il 77% degli italiani il primo rischio è la pioggia : Da un sondaggio condotto dal motore di ricerca di voli e hotel Jetcost sulle esperienze degli europei in vacanza è emerso che più di 3 italiani su 4 ritengono che la pioggia possa rovinare completamente una vacanza, come anche il cibo, il servizio e il prezzo dell’albergo possono essere fattori di disturbo. Inizialmente, a tutti gli intervistati è stato chiesto se durante la vacanza più recente fosse successo qualcosa che li avesse ...

Viaggi & Turismo - Volotea : al via le due nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona : Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, inaugura 2 nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona. Da sabato 26 maggio sarà possibile decollare, a bordo degli aeromobili del vettore, verso il Veneto con 2 frequenze settimanali (martedì e sabato per un totale di 13.500 posti in vendita), mentre da domenica 27 si parte anche alla volta della Liguria sempre con 2 voli a settimana ...

Viaggi & Turismo : weekend da record per Eurowings - Roma tra le destinazioni più richieste : Durante il fine settimana di Pentecoste, Eurowings ha trasportato quasi 400.000 passeggeri. “In pochi giorni abbiamo accolto a bordo più passeggeri di quante persone vivono a Bonn, ad esempio”, afferma Oliver Wagner, direttore commerciale di Eurowings. La compagnia aerea low-cost del Gruppo Lufthansa, sempre più in rapida crescita, ha stabilito un nuovo record: in un solo giorno, il 18 maggio, per la prima volta in assoluto oltre 100.000 ...

Viaggi & Turismo : Traghettilines annuncia il Black Friday estivo : “Venerdì nero” per i traghetti…ma tutto a vantaggio dei Viaggiatori! Traghettilines, il noto sito per la prenotazione dei traghetti del Mediterraneo, continua a stupire annunciando una nuova eccezionale iniziativa a favore di coloro che vogliono concedersi una vacanza nella splendida Sardegna. Dopo lo sconto sui biglietti pagati con AmazonPay e i coupon da spendere durante il soggiorno, è arrivato il momento del Black Friday …estivo! Venerdì 1 ...

Viaggi & Turismo : il trekking nel respiro della natura della Val Venosta : Le altezzose vette alpine dell’Ortles incantano lo sguardo, sfiorate dai colori della valle che sfuma tra le cime. È un paesaggio magnetico quello della Val Venosta, in cui immergersi e da respirare, nell’abbraccio di un parco di 6mila mq in cui brillano fiori e volano api. Le architetture dal design alpino contemporaneo del Garberhof di Malles (BZ) dialogano armoniosamente con questo paesaggio. La ristrutturazione dell’hotel ispirata alla ...

Viaggi & Turismo - Valtellina a tutta adrenalina : non solo relax e vacanze in famiglia ma anche svago al cardiopalma : Valtellina, oasi di pace e relax, patria della buona cucina e dello stare in famiglia. Ma non solo. C’è una realtà adrenalinica tutta da scoprire: da Livigno a Madesimo, passando per Bormio, Chiavenna e Morbegno, ci si gode le vacanze con u pizzico d’avventura calati nella natura più intatta, respirando aria di montagna e, perché no, sfidando anche i propri limiti. Downhill e freeride, rafting e hydrospeed, flymotion e parapendio: c’è solo ...

Viaggi & Turismo : la Basilica di San Pietro e il Duomo di Milano tra i 10 luoghi storici più apprezzati al mondo : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei suoi premi Travelers’ Choice® luoghi storici 2018. I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha tenuto in considerazione la quantità e qualità delle recensioni e i punteggi dei luoghi storici in tutto il mondo raccolti in un periodo di 12 mesi. Quest’anno sono stati riconosciuti 759 luoghi storici in 68 Paesi nel ...

U&D anticipazioni : il Viaggio di Nilufar e Giordano - in onda su Canale 5? Video : Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sono la coppia del momento. I due si sono scelti nel famoso studio televisivo della trasmissione di Canale 5, 'Uomini e donne'. Dopo circa cinque mesi di frequentazione, l'ex tronista diciannovenne ha dichiarato il suo amore al pretendente romano con il quale, a distanza di qualche giorno dalla scelta, sta vivendo felicemente la sua nuova love story. Giordano e Nilufar sono finalmente felici e innamorati, ma ...

Viaggi & Turismo : Air Transat - il volo diretto Roma-Toronto diventa giornaliero : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada e rappresentata in Italia da Rephouse GSA, introduce una nuova frequenza sulla rotta Roma-Toronto (mercoledì) dal 10 luglio al 29 agosto 2018. Il volo diretto Roma-Toronto diventa a luglio e agosto giornaliero offrendo più voli e più flessibilità a tariffe molto convenienti. È possibile volare da Roma a Toronto con una tariffa A/R a partire da € 448 in Classe Economy tasse ...

Viaggi & Turismo - estate 2018 : le 10 mete più gettonate dagli italiani in Italia e all’estero : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del suo Summer Vacation Value Report 2018, svelando la Top 10 nazionale e internazionale delle destinazioni estive per i Viaggiatori Italiani sulla base delle destinazioni che hanno ricevuto il maggior interesse di ricerche e prenotazione per la prossima estate da parte dei Viaggiatori del Bel Paese nel 2018 su TripAdvisor1. Il report aiuta ...

Viaggi & Turismo : il 73% dei Viaggiatori usa la tecnologia per superare limiti e paure : Grazie a una conoscenza approfondita delle ultime tecnologie, sempre più Viaggiatori sanno come muoversi nel momento in cui vogliono scoprire perle nascoste e posti unici in vacanza. Secondo una nuova ricerca di Booking, l’elemento chiave per diventare un vero e proprio “Viaggiatore senza limiti” è quello di approfittare di ogni opportunità di Viaggio, superando potenziali barriere e paure, anche con l’aiuto della tecnologia a nostra ...

Viaggi & Turismo : dalla Sardegna al Veneto passando per la Basilicata e la Romagna - il mare libera la mente : L’odore di salsedine, il suono delle onde che si infrangono sul bagnasciuga, la piacevole sensazione di camminare a piedi scalzi lungo la riva, sulla sabbia morbida accarezzata dai flutti. Un’esperienza di benessere che non ha eguali, soprattutto al sorgere del sole, quando il silenzio intorno e lo spettacolo dei colori dell’aurora rendono tutto più magico, o al tramonto, quando la brezza rinfresca la pelle riscaldata dal sole del giorno. Ecco ...

Viaggi & Turismo - estate 2018 : la Sicilia è in cima ai desideri degli italiani : L’estate si avvicina e fervono i preparativi per organizzare la vacanza perfetta e godersi il meritato relax sotto il sole. Per delineare i trend di Viaggio per la stagione estiva in arrivo e scoprire le preferenze dei Viaggiatori per le prossime vacanze il motore di ricerca Viaggi momondo ha realizzato un’indagine in 26 Paesi, inclusa l’Italia, e analizzato i propri dati. In estate gli italiani scelgono le isole del Bel Paese “Sappiamo che il ...