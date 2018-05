Viaggi & Turismo | 10 destinazioni per un addio al celibato o nubilato non

Viaggi & Turismo : Trofeo Schiava al vigilius mountain resort - tra vino - buon cibo e benessere : Il vigilius mountain resort, design hotel ecosostenibile in Alto Adige, dal 4 al 6 giugno ospita la quindicesima edizione del Trofeo Schiava. L’ormai famosa kermesse conosciuta come Vernatsch Cup è un appuntamento annuale sul Monte San Vigilio per tutti gli appassionati di questa produzione vinicola tipica dell’Alto Adige che conferisce ai migliori vini della degustazione il titolo “Schiava dell’anno”. L’iniziativa, fortemente voluta e ...

Viaggi & Turismo : riprende lo storico collegamenti Napoli-Isole Eolie - promozione speciale : Dal 31 maggio e fino al 9 settembre SNAV riprenderà lo storico collegamento tra Napoli e le Isole Eolie che, grazie ai mezzi veloci, consente una traversata di sole 4 ore e mezza da Mergellina. Per il lancio del servizio SNAV ha riservato un’altra delle sue promozioni Speciali: dal 28 maggio al 29 maggio Viaggio in poltrona a solo 1€ di quota trasporto, (escluso supplementi e i diritti). L’acquisto potrà essere fatto sul sito SNAV oppure tramite ...

Viaggi & Turismo : per il 77% degli italiani il primo rischio è la pioggia : Da un sondaggio condotto dal motore di ricerca di voli e hotel Jetcost sulle esperienze degli europei in vacanza è emerso che più di 3 italiani su 4 ritengono che la pioggia possa rovinare completamente una vacanza, come anche il cibo, il servizio e il prezzo dell’albergo possono essere fattori di disturbo. Inizialmente, a tutti gli intervistati è stato chiesto se durante la vacanza più recente fosse successo qualcosa che li avesse ...

Viaggi & Turismo - Volotea : al via le due nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona : Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, inaugura 2 nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona. Da sabato 26 maggio sarà possibile decollare, a bordo degli aeromobili del vettore, verso il Veneto con 2 frequenze settimanali (martedì e sabato per un totale di 13.500 posti in vendita), mentre da domenica 27 si parte anche alla volta della Liguria sempre con 2 voli a settimana ...

Viaggi & Turismo : weekend da record per Eurowings - Roma tra le destinazioni più richieste : Durante il fine settimana di Pentecoste, Eurowings ha trasportato quasi 400.000 passeggeri. “In pochi giorni abbiamo accolto a bordo più passeggeri di quante persone vivono a Bonn, ad esempio”, afferma Oliver Wagner, direttore commerciale di Eurowings. La compagnia aerea low-cost del Gruppo Lufthansa, sempre più in rapida crescita, ha stabilito un nuovo record: in un solo giorno, il 18 maggio, per la prima volta in assoluto oltre 100.000 ...

Viaggi & Turismo : Traghettilines annuncia il Black Friday estivo : “Venerdì nero” per i traghetti…ma tutto a vantaggio dei Viaggiatori! Traghettilines, il noto sito per la prenotazione dei traghetti del Mediterraneo, continua a stupire annunciando una nuova eccezionale iniziativa a favore di coloro che vogliono concedersi una vacanza nella splendida Sardegna. Dopo lo sconto sui biglietti pagati con AmazonPay e i coupon da spendere durante il soggiorno, è arrivato il momento del Black Friday …estivo! Venerdì 1 ...

Viaggi & Turismo : il trekking nel respiro della natura della Val Venosta : Le altezzose vette alpine dell’Ortles incantano lo sguardo, sfiorate dai colori della valle che sfuma tra le cime. È un paesaggio magnetico quello della Val Venosta, in cui immergersi e da respirare, nell’abbraccio di un parco di 6mila mq in cui brillano fiori e volano api. Le architetture dal design alpino contemporaneo del Garberhof di Malles (BZ) dialogano armoniosamente con questo paesaggio. La ristrutturazione dell’hotel ispirata alla ...

Viaggi & Turismo - Valtellina a tutta adrenalina : non solo relax e vacanze in famiglia ma anche svago al cardiopalma : Valtellina, oasi di pace e relax, patria della buona cucina e dello stare in famiglia. Ma non solo. C’è una realtà adrenalinica tutta da scoprire: da Livigno a Madesimo, passando per Bormio, Chiavenna e Morbegno, ci si gode le vacanze con u pizzico d’avventura calati nella natura più intatta, respirando aria di montagna e, perché no, sfidando anche i propri limiti. Downhill e freeride, rafting e hydrospeed, flymotion e parapendio: c’è solo ...

Viaggi & Turismo : la Basilica di San Pietro e il Duomo di Milano tra i 10 luoghi storici più apprezzati al mondo : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei suoi premi Travelers’ Choice® luoghi storici 2018. I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha tenuto in considerazione la quantità e qualità delle recensioni e i punteggi dei luoghi storici in tutto il mondo raccolti in un periodo di 12 mesi. Quest’anno sono stati riconosciuti 759 luoghi storici in 68 Paesi nel ...

U&D anticipazioni : il Viaggio di Nilufar e Giordano - in onda su Canale 5? Video : Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sono la coppia del momento. I due si sono scelti nel famoso studio televisivo della trasmissione di Canale 5, 'Uomini e donne'. Dopo circa cinque mesi di frequentazione, l'ex tronista diciannovenne ha dichiarato il suo amore al pretendente romano con il quale, a distanza di qualche giorno dalla scelta, sta vivendo felicemente la sua nuova love story. Giordano e Nilufar sono finalmente felici e innamorati, ma ...

Viaggi & Turismo : Air Transat - il volo diretto Roma-Toronto diventa giornaliero : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada e rappresentata in Italia da Rephouse GSA, introduce una nuova frequenza sulla rotta Roma-Toronto (mercoledì) dal 10 luglio al 29 agosto 2018. Il volo diretto Roma-Toronto diventa a luglio e agosto giornaliero offrendo più voli e più flessibilità a tariffe molto convenienti. È possibile volare da Roma a Toronto con una tariffa A/R a partire da € 448 in Classe Economy tasse ...

Viaggi & Turismo - estate 2018 : le 10 mete più gettonate dagli italiani in Italia e all’estero : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del suo Summer Vacation Value Report 2018, svelando la Top 10 nazionale e internazionale delle destinazioni estive per i Viaggiatori Italiani sulla base delle destinazioni che hanno ricevuto il maggior interesse di ricerche e prenotazione per la prossima estate da parte dei Viaggiatori del Bel Paese nel 2018 su TripAdvisor1. Il report aiuta ...

Viaggi & Turismo : il 73% dei Viaggiatori usa la tecnologia per superare limiti e paure : Grazie a una conoscenza approfondita delle ultime tecnologie, sempre più Viaggiatori sanno come muoversi nel momento in cui vogliono scoprire perle nascoste e posti unici in vacanza. Secondo una nuova ricerca di Booking, l’elemento chiave per diventare un vero e proprio “Viaggiatore senza limiti” è quello di approfittare di ogni opportunità di Viaggio, superando potenziali barriere e paure, anche con l’aiuto della tecnologia a nostra ...

Viaggi & Turismo : dalla Sardegna al Veneto passando per la Basilicata e la Romagna - il mare libera la mente : L’odore di salsedine, il suono delle onde che si infrangono sul bagnasciuga, la piacevole sensazione di camminare a piedi scalzi lungo la riva, sulla sabbia morbida accarezzata dai flutti. Un’esperienza di benessere che non ha eguali, soprattutto al sorgere del sole, quando il silenzio intorno e lo spettacolo dei colori dell’aurora rendono tutto più magico, o al tramonto, quando la brezza rinfresca la pelle riscaldata dal sole del giorno. Ecco ...