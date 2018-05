Vertenza Honeywell | manifestazione a Roma dei lavoratori dinanzi al Mise

abruzzo24ore.tv

: Vertenza #Honeywell: un nuovo incontro con azienda e ministero del Lavoro il 4 giugno a Roma. - redazionetgmax : Vertenza #Honeywell: un nuovo incontro con azienda e ministero del Lavoro il 4 giugno a Roma. - ABRUZZOLIVETV : Vertenza #Honeywell. Sit in a #Roma sotto il #ministero. 'Il 4 giugno incontro decisivo, anche per cassa integrazio… - S_T_04_09 : RT @abruzzoweb: VERTENZA HONEYWELL: SIT-IN LAVORATORI DAVANTI AL MISE, ''ISTITUZIONI IMPOTENTI E CONTRADDITORIE'' -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Chieti -di protesta oggi ala sede del, dei sindacati confederali e la rsa delladi Atessa (Chieti) dopo che lo stesso Ministero del Lavoro aveva bocciato, lo scorso 23 maggio, la cassa integrazione richiesta per i circa 400. "Istituzioni impotenti e contraddittorie - ha commentato Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, responsabile dei settori auto ed elettrodomestici. "La- ha aggiunto Ficco - è esemplificativa della impotenza e della contraddittorietà delle Istituzioni italiane, che prima non sono riuscite in nessun modo a scalfire la decisione della multinazionale di chiudere il sito abruzzese e ora stanno perfino negando la cassa integrazione, vanificando in pratica la speranza di evitare i licenziamenti attraverso quella reindustrializzazione che era stata caldeggiata a parole dallo ...